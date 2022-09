PressFocus Na zdjęciu: Bakajew (z prawej) podczas ostatniego meczu reprezentacji Rosji

Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja Rosji znalazła drugiego sparingpartnera po Kirgistanie. W listopadzie rozegra ona sparing z uczestnikiem mistrzostw świata – Iranem. Do meczu ma dojść w Dosze lub Teheranie.

Reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w nadchodzących mistrzostwach świata ani Europy

Niedługo wróci jednak do gry. W sobotę czeka ją sparing z Kirgistanem

Najprawdopodobniej w listopadzie Sborna zmierzy się z kolei z reprezentacją Iranu

Karpin pewien organizacji meczu z Iranem na 99,9 procent

Inwazja Rosji na Ukrainę niesie za sobą również konsekwencje sportowe. Wiemy już, że Sborna straciła swoją szansę na udział w nadchodzących Mistrzostwach Świata w Katarze. FIFA nie dopuściła jej do meczu barażowego, oddając walkower reprezentacji Polski. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, że Rosjanie nie będą rozpatrywani w kontekście Euro 2024.

Nie oznacza to jednak, że kadra Walerija Karpina całkowicie zarzuciła aktywność. Już w sobotę zmierzy się z Kirgistanem. W listopadzie, zaś, planuje pojedynek z silniejszym przeciwnikiem. Ma nim być uczestnik nadchodzącego mundialu, reprezentacja Iranu.

– Sztab szkoleniowy reprezentacji jest zadowolony, że otrzyma szansę, by zebrać w całości pełny skład i przeprowadzić normalny obóz treningowy. Iran to uczestnik mistrzostw świata, dobrze oceniana drużyna. Trwają negocjacje co do dokładnego terminu meczu, bo Iran mundial rozpocznie 21 listopada meczem z Anglią – mówił niedawno selekcjoner Karpin.

Wiele wskazuje na to, że ów sparing będzie miał miejsce 15 lub 16 listopada w Dosze albo Teheranie.

Bardzo prawdopodobne, że reprezentacja Rosji zagra z Iranem 15 lub 16 listopada w Dosze albo Teheranie. Walerij Karpin, selekcjoner rep. Rosji, ocenił szanse na organizację takiego meczu na 99,9%. #AzjaGola pic.twitter.com/E8T92XUhIi — Dominik Górecki (@DominikGorecki4) September 22, 2022

