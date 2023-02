Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Reprezentacja Brazylii szuka selekcjonera. Canarinhos chcą, aby prowadził ich Carlo Ancelotti. Real Madryt ma dostać oficjalną ofertę od federacji.

Carlo Ancelotti nie ma pewnej przyszłości w Madrycie

Włocha zatrudnić chce brazylijska federacja

W tym miesiącu Real Madryt dostanie oficjalną ofertę w tej sprawie

Real Madryt ma rozmawiać z brazylijską federacją

Real Madryt aktualnie bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Królewscy są faworytem do wygrania tych rozgrywek. Przed sezonem w stolicy Hiszpanii przykładano mniejszą wagę do tego turnieju. Według doniesień hiszpańskich mediów Klubowe Mistrzostwa Świata stały się jednak czynnikiem, który może zdecydować o przyszłości Carlo Ancelottiego.

Podopieczni włoskiego szkoleniowca nie mają dobrej passy. Polegli oni w El Clasico, którego stawką był Superpuchar Hiszpanii. W La Lidze Real traci do Barcelony aż osiem punktów, więc mistrzostwo kraju stało się mało realne. Klub liczy zatem, że Carlo Ancelotti poprowadzi drużynę do wygrania drugiego trofeum w tym sezonie. W przeciwnym razie, Włoch ma zostać skreślony na Santiago Bernabeu.

Królewscy z ewentualną zmianą szkoleniowca zapewne poczekaliby do końca sezonu. To scenariusz, który odpowiada brazylijskiej federacji. Ta szuka bowiem następcy Tite, który przestał pełnić swoje stanowisko po rozczarowującym mundialu. Carlo Ancelotti znajduje się na szczycie listy życzeń Canarinhos. Ci jeszcze w tym miesiącu mają wysłać Realowi ofertę wykupu włoskiego trenera. 63-latek ma bowiem kontrakt z Królewskimi do 30 czerwca 2024 roku. W reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti pracowałby ze swoimi aktualnymi podopiecznymi z Realu, czy Ederem Militao, Viniciusem Juniorem, a także Rodrygo. Prowadzenie Canarinhos byłoby ukoronowaniem jego kariery w zawodzie trenera.

