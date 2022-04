PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ustrzelił dublet i został niekwestionowanym bohaterem Interu w starciu z Milanem. Ostatecznie Nerazzurri wygrali 3:0 i awansowali do pierwszego finału Pucharu Włoch od jedenastu lat. Argentyńczyk po spotkaniu nie krył radości.

Lautaro Martinez zdobył dwa gole w rewanżowym starciu półfinałowym Pucharu Włoch

Ostatecznie jego Inter Mediolan wygrał w derbach z Milanem aż 3:0 i awansował do pierwszego finału Coppa Italia od 2011 roku

Argentyńczyk po spotkaniu nie krył zadowolenia ze swojego występu

Lautaro: te gole i zwycięstwo dedykuję mojej rodzinie

Pierwsze spotkanie półfinałowe w Pucharze Włoch pomiędzy Milanem i Interem nie zachwyciło. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co oznaczało, że o wszystkim zadecyduje rewanż. Tam sprawy w swoje ręce wziął Lautaro Martinez. Argentyńczyk już w pierwszej połowie ustrzelił dublet, ustawiając pojedynek pod dyktando Nerazzurrich. Ostatecznie starcie zakończyło się wynikiem 3:0, a po ostatnim gwizdku napastnik nie krył zadowolenia.

– Cieszę się, bo zagramy w kolejnym finale. Pracujemy, by zaprowadzić Inter na szczyt i dziś ponownie to udowodniliśmy. Fani są zadowoleni i my również. Moi rodzice przylecieli do mnie z wizytą, więc byli na trybunach. Nie mogę prosić o więcej. Gole i to zwycięstwo dedykuję im za to, że ciągle mnie wspierają i pchają do przodu – powiedział Lautaro. – Nie wszystkie rzeczy, które powiedziano w ostatnim czasie mi się podobały, ale bronię tej koszulki. Klub pokłada we mnie wielką wiarę i próbuję odpłacić mu na boisku. Tylko to się liczy – dodał.

Inter pozostaje też w walce o drugie Scudetto z rzędu, ale rywalizacja na tym polu jest ogromna.

– Wiemy, że wypuściliśmy ważne punkty, więc musimy podchodzić do walki o tytuł mecz po meczu. To trudne. Pozostało nam sześć meczów i musimy zmierzyć się z nimi tak, jak zrobiliśmy to tego wieczoru [w starciu z Milanem – przyp. PP] – stwierdził Argentyńczyk.

Dla Nerazzurrich to pierwszy finał Pucharu Włoch od 2011 roku. W Serie A zajmują drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do Milanu, ale mają jeden mecz w zanadrzu.

Lautaro Martinez rozegrał w tym sezonie 42 spotkania. Zanotował w nich 19 bramek i dwie asysty.

