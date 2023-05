PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

W środę poznamy triumfatora tegorocznego Pucharu Włoch

Fiorentina zmierzy się z Interem Mediolan

Simone Inzaghi wygrał w przeszłości dwa Puchary i cztery Superpuchary Włoch. Liczy, że reputacja trenera wygrywającego finały pomoże mu dopisać kolejne trofeum do CV

“Musimy być drużyną przez duże D”

W środę na rzymskim Stadio Olimpico poznamy triumfatora tegorocznego Pucharu Włoch. Fiorentina zmierzy się z Interem Mediolan. Nerazzurri mają znaczną przewagę w postaci swojego trenera. Simone Inzaghi znany jest z bycia specjalistą od finałów. Ma już na koncie dwa triumfy w Pucharze i cztery w Superpucharze Włoch.

– Mam nadzieję, że zachowam tę reputację. Zostały nam do rozegrania cztery mecze, w tym dwa finały. Mam nadzieję, że podtrzymam tradycję, ale chcę po prostu podziękować chłopakom. Mam tu grupę, która przeszła przez naprawdę wiele podczas tego sezonu, wystarczy pomyśleć, gdzie byliśmy dwa miesiące temu – powiedział włoski szkoleniowiec.

– Zmierzymy się z drużyną w wielkiej formie. Wiemy, czego się spodziewać. Zasłużyli na finał tak samo, jak my. To będzie otwarte spotkanie, będziemy musieli być drużyną przez duże D. Będziemy musieli umiejętnie czytać wiele momentów meczu. One zależą od momentów i przypadków – zapowiedział Inzaghi.

Początek wielkiego finału już o godzinie 21:00.

Fiorentina Inter Mediolan 4.10 3.45 2.03 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2023 11:59 .

