IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Thiago Motta

Bolonia powalczy z Interem o awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch

Motta zapowiada, że jego zespół będzie grał o pełną pulę

Inter może wystawić nieco rezerwowy skład na ten pojedynek

Motta zapowiada walkę o awans w starciu z Interem

Bolonia rozgrywa znakomity sezon. Po 16. kolejkach Serie A zajmuje bardzo wysokie, jak na ten klub czwarte miejsce w ligowej tabeli. W środę zmierzy się z Interem Mediolan w 1/8 finału Pucharu Włoch. Nerazzurri z kolei wydają się być faworytem w walce o scudetto.

– Chcemy po prostu zagrać swój futbol i przywieźć do domu dobry wynik. Zmierzymy się z finalistami Ligi Mistrzów i poważnymi pretendentami do scudetto. My jednak też chcemy mieć coś do powiedzenia w tym pojedynku. Wybiorę optymalny skład, który będzie walczył o pełną pulę – zapowiedział Thiago Motta.

W przeciwieństwie do Bolonii, Inter może zagrać w tym pojedynku w nieco rezerwowym składzie. Dla Nerazzurrich przede wszystkim liczy się walka w Serie A i Lidze Mistrzów, a to otwiera znakomitą okazję dla Rossoblu. Zapowiada się niezwykle interesujące widowisko. Początek o godzinie 21:00.

