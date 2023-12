Alexis Sanchez wciąż nie wyleczył urazu mięśniowego. Chilijczyk doznał kontuzji podczas przygotowań do ostatniego meczu z Lazio. Matteo Barzaghi z Sky Sport Italia donosi, że napastnik nie zagra również w starciu pucharowym z Bolonią.

Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez nie doszedł do pełni zdrowia i nie wystąpi w meczu z Bolonią

Dla napastnika Interu jest to już trzecia kontuzja w tym sezonie

Inter zmierzy się z Bolonią w 1/8 finału Pucharu Włoch

Alexis Sanchez nie zagra w najbliższym meczu

Inter Mediolan przed sezonem zdecydował, że do klubu po roku przerwy wróci Alexis Sanchez. Chilijczyk nie może jednak zaliczyć drugiego pobytu w Mediolanie do udanych. 35-letni napastnik zmaga się z dużą ilością kontuzji, a obecny uraz mięśniowy, to już 3 taki przypadek w tym sezonie.

Matteo Barzaghi dziennikarz “Sky Sport Italia” poinformował, że mimo zapowiedzi o powrocie Sancheza na mecz pucharowy, ten jedna nie będzie do dyspozycji trenera. “Nerazzurri” mają zlecić snajperowi dodatkowe badania przed sobotnim meczem z Lecce.

Do tej pory reprezentant Chile wystąpił w tym sezonie w 11 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na listę strzelców wpisał się dwukrotnie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na boisku łącznie spędził tylko 440 minut.

Mecz 1/8 finału Pucharu Włoch pomiędzy Interem a Bolonią odbędzie się w środę o godzinie 21. Na zwycięzcę tej rywalizacji w ćwierćfinale czeka już Fiorentina, która pokonała 3-2 drugoligową Parmę.