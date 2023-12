fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Zakończyła się przygoda Arki Gdynia z Fortuna Pucharem Polski w sezonie 2023/2024

Na temat starcia z Lechem Poznań wypowiedział się szkoleniowiec Żółto-niebieskich

Po porażce z Kolejorzem zespół z Gdyni może skupić się już tylko na grze w lidze

Wojciech Łobodziński po meczu Arka – Lech

Arka Gdynia jest aktualnie liderem Fortuna 1 Ligi i ma cel, aby wrócić do elity. Tymczasem w czwartkowy wieczór Żółto-niebiescy mieli zamiar pokrzyżować plany Lecha Poznań. Finalnie to się nie udało, Z kolei na temat samej rywalizacji i toczki wokół niej kilka zdań wyraził opiekun gdynian.

– Mieliśmy przed meczem trochę problemów wirusowych, bo do ostatnich minut walczyliśmy o Dobrotkę i Stolca o to, by zagrali. Było trudno doprowadzić ich do zdrowia, ale udało nam się to dzięki sztabowi medycznemu – mówił Wojciech Łobodziński cytowany przez LechPoznan.pl.

– Jeśli chodzi o mecz, to miał on dwie fazy. Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu, było widać ogromną jakość Lecha. Źle zakładaliśmy pressing. Odwróciliśmy to w przerwie, zmieniliśmy sposób atakowania. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy strzelić gola. Jeśli chodzi jednak o jakość piłkarską, to rywal pokazał się z dobrej strony. Cieszę się, że młodzi chłopcy się nie przestraszyli. Gratuluję Lechowi awansu – dodał opiekun Arki.

Czytaj więcej: John van den Brom docenił rywala. “Trzymam kciuki za awans do Ekstraklasy”