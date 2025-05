Pogoń Szczecin z listem do kibiców. Nowy rozdział i ważny cel

Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin

Pogoń przed decydującym momentem sezonu

Drugi finał z rzędu i druga porażka – Pogoń Szczecin znowu przegrała w decydującym spotkaniu. W poprzedniej edycji lepsza okazała się Wisła Kraków, natomiast teraz ekipę Roberta Kolendowicza pokonała Legia Warszawa. Chociaż Portowcy nie zdołali sięgnąć po trofeum, to nie oznacza to, że w ten sposób zamknęli sobie drogę do gry w europejskich pucharach. Przed Dumą Pomorza kluczowy moment sezonu.

Pogoń traci trzy punkty do podium – 3. lokatę zajmuje Jagiellonia, która rozegrała o jeden mecz więcej. Podopieczni trenera Kolendowicza do końca sezonu rozegrają jeszcze cztery spotkania, a w ostatniej kolejce zmierzą się z mistrzami Polski w bezpośrednim pojedynku.

Szkoleniowiec przygotował list do kibiców ze Szczecina, w którym dziękuje za dotychczasowe wparcie i prosi o obecność wraz z drużyną na ostatnim etapie zmagań:

– Drodzy Kibice,

w imieniu zawodników, sztabu oraz swoim dziękuję Wam za wszystko, co spotkało nas przed, w trakcie i po meczu finału Pucharu Polski. Jestem Wam wdzięczny za Waszą postawę i wciąż nie mogę wyjść z podziwu wobec tego, jak zaprezentowaliście się na PGE Narodowym.

Sam mecz był z Waszej strony niesamowitym spektaklem. Nieustający, fanatyczny doping, fantastyczne oprawy i obecność ponad 20 tysięcy granatowo-bordowych serc na stadionie w Warszawie to coś, co zostanie w każdym z nas na bardzo długo. Pomagaliście drużynie podnosić się po każdym ciosie, motywowaliście do walki do ostatnich sekund. Tego dnia rywal był jednak lepszy. Ale również dzięki Wam potrafiliśmy przyjąć tę porażkę z godnością. Wasza postawa i słowa wsparcia już po meczu po raz kolejny udowodniły nam, że jesteśmy jednością. To wsparcie płynęło do nas przez cały czas: wszelkimi kanałami przed meczem, w formie gorącego dopingu w jego trakcie i mnóstwa pozytywnych wiadomości oraz gestów już po zakończonym spotkaniu.

Zobacz WIDEO: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Dziś zaczynamy nowy rozdział – wciąż mamy do wykonania pracę, która ma przynieść nam realizację nowego celu: medalu Mistrzostw Polski i kwalifikacji do europejskich pucharów. Przed nami cztery bardzo ważne mecze. Do pierwszego z nich zaczynamy przygotowywać się już dzisiaj. Jedno mogę Wam obiecać – tak jak w trakcie finału, tak i do końca rozgrywek ligowych nie złożymy broni. Nie przestaniemy walczyć do ostatniej minuty ostatniego spotkania. Proszę Was z całego serca, żebyście w tym okresie dalej byli z nami, wspierali nas i pomagali nam wygrywać. Wiem, że dla Was to oczywiste, ale chcę podkreślić, jak dużą wagę ma to dla nas. I z góry za to dziękuję.