Piłkarze Legii wparowali na konferencję. Feio oblany szampanem [WIDEO]

Tomasz Jastrzebowski / PressFocus / Przemysław Langier / X Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia świętuje wygraną Pucharu Polski

Legia Warszawa wygrała Puchar Polski po emocjonującym spotkaniu z Pogonią Szczecin zakończonym wynikiem 4:3. Piłkarze Wojskowych przerwali pomeczową konferencję, świętując zdobycie trofeum. Trener Goncalo Feio został oblany szampanem i po chwili sam dołączył do swoich zawodników, którzy śpiewali refren słynnej piosenki „Freed from Desire”

Jest to pierwsze trofeum Portugalczyka, odkąd został szkoleniowcem stołecznego klubu. Choć kibice z pewnością oczekiwali lepszej podstawy w Ekstraklasie, trzeba jednak przyznać, że nie był to zły sezon dla Wojskowych. Także w rozgrywkach Ligi Konferencji, w których dotarli do ćwierćfinału, odpadając z Chelsea.

Do końca sezonu pozostały już tylko cztery kolejki do rozegrania w lidze. Obecnie Legioniści zajmują piątą pozycję ze stratą trzech punktów do dzisiejszego rywala, Pogoni Szczecin, która znajduje się na czwartym miejscu. Z kolei do trzeciej Jagiellonii Białystok tracą pięć oczek.

Zupełnie „niespodziewane” wtargnięcie na konferencję Goncalo Feio 🫣 pic.twitter.com/W0GsouGJys — Przemek Langier (@plangier) May 2, 2025

Przy korzystnym splocie okoliczności jest więc szansa, że ten sezon zakończy się dla Legii bardzo pozytywnie.

