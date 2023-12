fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Nie brakowało emocji w pierwszym czwartkowym spotkaniu krajowego pucharu

Piast Gliwice w drugiej odsłonie miał kłopoty z Cariną Gubin, ale finalnie wywiązał się z roli faworyta

W szeregach gospodarzy błysnął Denis Matuszewski

Carina Gubin godnie zaprezentowała się na tle Piasta Gliwice

Piast Gliwice w pierwszym czwartkowym meczu krajowego pucharu w roli zdecydowanego faworyta podchodził do rywalizacji z Cariną Gubin. Trzecioligowiec nie chciał jednak sprzedać tanio skóry. Zadbać o to miał przede wszystkim Denis Matuszewski. 26-latek miał decydować o ofensywie gospodarzy.

W pierwszej odsłonie ekipa Aleksandara Vukovicia zgodnie z planem objęła dwubramkowe prowadzenie. Pierwszego gola Piast strzelił w 22. minucie za sprawą Grzegorza Tomasiewicza, który skierował piłkę do siatki po uderzeniu głową.

Tymczasem w 29. minucie bramkę na 2:0 zdobył Patryk Dziczek. Wydawało się w tym momencie, że losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte i goście myślami pewnie byli przy ligowym starciu z Lechem Poznań.

Po zmianie stron gospodarze rzucili się do odrabiania strat. Udało się to dzięki skuteczności Matuszewskiego. Napastnik Cariny kontaktowe trafienie zaliczył w 52. minucie. Z kolei do remisu ten sam zawodnik doprowadził w 64. minucie.

W końcówce podstawowego czasu gry Michael Ameyaw wyprowadził ponownie Piasta na prowadzenie. Skrzydłowy gliwiczan strzałem głową strzelił gola na 3:2 dla Niebiesko-czerwonych. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ariel Mosór. Z kolei rezultat rywalizacji ustalił Michał Chrapek, wykorzystując rzut karny. Piast wywalczył awans do 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski.