Gigantyczna premia dla piłkarzy i sztabu Pogoni za wygranie Pucharu Polski. Wiemy, ile mogą zarobić za pokonanie Legii [NASZ NEWS]

Dla piłkarzy Pogoni Szczecin walka w finale Pucharu Polski to szansa na historyczny sukces. Klub nigdy wcześniej nie zdobył jeszcze żadnego trofeum. Czy uda się to teraz? Z informacji goal.pl wynika, że piłkarze Pogoni mogą liczyć na gigantyczną premię jeśli przejdą do historii.

77 lat bez trofeum

Pogoń Szczecin wciąż czeka na swoje pierwsze wielkie zwycięstwo. Duma Pomorza kilka razy była blisko, choćby rok temu, gdy w dramatycznych okolicznościach przegrała finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków.



Czy w ten piątek w końcu się uda? To niewykluczone, bo Pogoń jest w świetnej formie. Na czele z Efthimisem Koulourisem, który pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Oczywiście, Legia też ma wielki apetyt na wygraną, bo od tego zależy jej uczestnictwo w przyszłym sezonie pucharowym.

Wielkie pieniądze do podziału

Wracając jednak do Pogoni. Z informacji goal.pl wynika, że piłkarze i sztab Dumy Pomorza mogą liczyć na gigantyczną premię za wygranie pucharu. Ustaliliśmy, że będą mieli do podziału aż 2,5 miliona złotych. To gigantyczna premia, bo to aż połowa tego, co dostanie od PZPN zwycięzca pucharu.



Co więcej, to najwyższa premia w historii tych rozgrywek do podziału między piłkarzy. Do tej pory z nieoficjalnych informacji wynikało, że takie premie oscylowały wokół 1-1,5 miliona złotych.