Manchester United pożegnał się z rozgrywkami o Puchar Ligi Angielskiej. W rozegranym w środę meczu 1/16 finału Czerwone Diabły przegrały na Old Trafford 0:1 z West Hamem United.

Czerwone Diabły za burtą Pucharu Ligi Angielskiej

Czerwone Diabły do środowego spotkania na Old Trafford przystępowały między innymi bez Cristiano Ronaldo, który otrzymał od Ole Gunnara Solskjaera wolne. W bramce West Hamu zabrakło natomiast Łukasza Fabiańskiego. Pod jego nieobecność bramki Młotów strzegł Alphonse Areola.

Gospodarze mimo braku Portugalczyka pozostawali faworytem do zwycięstwa. Mecz nie ułożył się jednak po ich myśli, bowiem w siódmej minucie na prowadzenie wyszli goście z Londynu. Do bramki strzeżonej przez Deana Hendersona uderzeniem z około dziewięciu metrów trafił Manuel Lanzini.

W kolejnych minutach do ataku ruszyli gospodarze i stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji strzeleckich. Bliski doprowadzenia do wyrównania był między innymi Mata, ale piłka po jego strzale trafiła w poprzeczkę. Dobrych okazji nie potrafili również wykorzystać Jesse Lingard i Anthony Martial. W efekcie wynik 1:0 dla gości utrzymał się do końca pierwszej połowy.

W drugiej połowie ataki gospodarzy nie słabły, ale Czerwone Diabły nie potrafiły znaleźć sposobu na pokonanie Areoli. Francuski bramkarz gości świetnie interweniował między innymi po strzale Marcusa Rashorda.

W końcówce meczu Manchester United mocno się odsłonił, w efekcie czego West Ham miał dwie świetne okazje do zamknięcia rywalizacji. Najpierw jednak Andrija Jarmołenko trafił w słupek, a kilka chwil później pojedynek sam na sam z bramkarzem przegrał Mark Noble.