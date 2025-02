Arsenal traci kolejnego zawodnika! Pech w meczu z Newcastle

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kontuzja Martinellego pogłębia kryzys kadrowy Arsenalu

Arsenal nieustannie musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi w obecnej kampanii. Gabriel Martinelli musiał opuścić boisko w pierwszej połowie meczu z Newcastle United po tym, jak poczuł ból w tylnej części uda. Mikel Arteta natychmiast zareagował, wprowadzając na murawę Ethana Nwaneriego.

Dla The Gunners to kolejne osłabienie w sezonie, w którym już wcześniej z urazami zmagali się kluczowi zawodnicy, w tym Bukayo Saka. Mimo rosnącej liczby kontuzji, Arsenal nie zdecydował się na wzmocnienia w zimowym oknie transferowym, co wywołało pytania wśród kibiców i ekspertów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Arteta odniósł się do tej decyzji w rozmowie z mediami, podkreślając, że klub chce rozwijać obecnych zawodników, a nie zwiększać liczbę graczy w kadrze. – Nie jest to ryzyko, to rzeczywistość. Mamy skład, jaki mamy, i musimy pracować z tymi zawodnikami. Nie mamy listy 45 zawodników jak inne kluby – powiedział hiszpański szkoleniowiec. Dodał także, że Arsenal zamierza kontynuować rozwój swoich młodych zawodników i w przyszłości zwiększać głębię składu.

Arsenal przegrał pierwszym mecz półfinałowy Carabao Cup z Newcastle United 0:2. Rewanż też zaczął się dla Kanonierów fatalnie, którzy w pierwszej połowie oprócz kontuzji Martinellego stracili też kolejną bramkę.