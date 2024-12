Kiwior popełnił fatalny błąd. Tak Arsenal stracił bramkę

Jakub Kiwior popełnił fatalny błąd, przez co Arsenal stracił bramkę. Kanonierzy bardzo źle rozpoczęli spotkanie Carabao Cup z Crystal Palace.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Fatalny błąd Kiwiora w meczu Arsenal – Crystal Palace

Arsenal bardzo źle rozpoczął ćwierćfinałowe spotkanie Carabao Cup z Crystal Palace. Kanonierzy stracili gola już w 4. minucie spotkania, gdy do siatki trafił Jean-Philippe Mateta. Niestety bardzo duży udział przy tej bramce miał Jakub Kiwior, który przegrał walkę z Francuzem w decydującym momencie całej akcji.

WIDEO: Koszmarny i kosztowny błąd Jakuba Kiwiora! Tak Arsenal stracił bramkę z Crystal Palace

Mikel Arteta zdecydował się na wiele zmian w składzie w spotkaniu pucharowym. Obok Jakuba Kiwiora zagrał Jurrien Timber, a całą defensywę uzupełnili Thomas Partey oraz Kieran Tierney. Oprócz tego sporo zmian zaszło w przednich formacjach, gdzie wystąpili m.in. Raheem Sterling, Jorginho oraz 17-letni Ethan Nwaneri.

Dla Jakuba Kiwiora to 14 występ w tym sezonie. Do tej pory Polak rozegrał osiem meczów w Premier League, trzy spotkania w Lidze Mistrzów oraz dwa w Carabao Cup. Do tej pory środkowy obrońca dobrze sobie radził w Pucharze Ligi, zaliczając dwie asysty w pojedynku z Preston NE.