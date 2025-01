Arsenal będzie musiał odrabiać stratę. Arteta zabrał głos

Arsenal przegrał we wtorek pierwsze półfinałowe spotkanie Carabao Cup z Newcastle United (0:2). Po zakończeniu starcia kilka zdań na jego temat wyraził Mikel Arteta.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta podsumował spotkanie Arsenal – Newcastle United

Arsenal nie spisał się dobrze we wtorkowy wieczór w roli gospodarza, przegrywając na Emirates Stadium z Newcastle United. Sroki do zwycięstwa poprowadzili Alexander Isak i Anthony Gordon. Tym samym rewanżowa potyczka na St. James Park zapowiada się bardzo ciekawie. Swoimi przemyśleniami po wtorkowym meczu podzielił się natomiast menedżer The Gunners.

– Największą różnicą między zespołami były okazje do wykończenia. We wszystkich innych aspektach byliśmy lepsi. Chociaż to Newcastle zdobyło dwie bramki i wygrało – mówił Mikel Arteta cytowany przez BBC Sports.

– Kiedy marnujemy okazje i tracimy bramkę, zawsze jest to trudne, ale zespół zareagował. Stworzyliśmy wiele okazji, ale prawdą jest, że przeciwnicy bardzo dobrze bronili swojego pola karnego. Podejmując decyzje, możemy działać lepiej. Mieliśmy sytuację sam na sam i w rewanżu musimy w takich sytuacjach działać spokojniej – kontynuował Hiszpan.

– Powinniśmy być rozczarowani, ponieważ nie jest to wynik, jakiego oczekiwaliśmy, ale taka jest rzeczywistość. Wierzę w odwrócenie losów rywalizacji. Widziałem, jak mój zespół grał przeciwko temu przeciwnikowi i wierzę, że możemy awansować do finału – powiedział Arteta.

W drugim półfinale Carabao Cup zmierzą się Tottenham Hotspur i Liverpool. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00 w środę 8 stycznia.

