Kiwior oceniony przez Anglików. Media piszą tylko o jednym

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior jednym z najgorszych w meczu Arsenal – Crystal Palace

Arsenal pokonał Crystal Palace 3:2 w ćwierćfinale Carabao Cup po fantastycznym występie Gabriela Jesusa. Brazylijczyk odwrócił losy rywalizacji w drugiej połowie, zdobywając hat-tricka. Do przerwy Kanonierzy przegrywali 0:1, a przyczynił się do tego fatalny błąd Jakuba Kiwiora. Polak przegrał rywalizację o górną piłkę z Matetą, co doprowadziło do sytuacji sam na sam.

WIDEO: Koszmarny błąd Jakuba Kiwiora!

Dla reprezentanta Polski taka wpadka to na pewno potężny cios. Tym bardziej że po ostatnich występach Kiwior zbierał znakomite recenzje, godnie zastępując kontuzjowanego Gabriela. Niestety polski obrońca popełnił błąd w najgorszym możliwym momencie, bo brazylijski stoper powoli wraca do gry i zapewne Mikel Arteta przywróci go do pierwszego składu.

Pomyłka mocno odbiła się na pomeczowych komentarzach. Angielskie media w większości przypadków uznały Jakuba Kiwiora za najgorszego zawodnika Arsenalu w starciu z Crystal Palace.

“Popełnił błąd przy pierwszym golu Palace, ponieważ został zbyt łatwo zdominowany przez Matetę. Musi wyeliminować takie błędy ze swojej gry” – pisze Daily Express, które dało Kiwiorowi notę 4/10.

“Koszmarny błąd, który podarował Matecie wczesnego gola. Wyglądał niezręcznie, grając przeciwko fizycznemu napastnikowi Crystal Palace” – komentuje Goal.com, wystawiając Polakowi ocenę 4/10.