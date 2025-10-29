Liverpool odpada, męczarnie Manchesteru City. Komplet środowych wyników w Carabao Cup

W środę doszło do interesujących spotkań w Pucharze Ligi Angielskiej. Zobaczyliśmy w akcji m.in. Liverpool, Manchester City czy też Arsenal. Przedstawiamy komplet wyników.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trey Nyoni oraz Andy Robertson

Puchar Ligi Angielskiej: komplet środowych wyników

Rozgrywki Carabao Cup wchodzą w decydującą fazę – za nami mecze 1/8 finału, w których emocji i niespodzianek nie brakowało. W środowy wieczór na boiskach pojawiły się największe potęgi Premier League, w tym Liverpool, Manchester City oraz Arsenal, walczące o miejsce w ćwierćfinale. Kibice mogli oglądać zacięte spotkania, w których nie brakowało bramek. Doszło także do olbrzymiej niespodzianki.

Przede wszystkim z Pucharem Ligi Angielskiej pożegnał się Liverpool. Podopieczni Arne Slota znajdują się w fatalnej formie i zobaczyliśmy to w starciu z Crystal Palace. The Reds przegrali rezultatem 0:3, a na dodatek mecz kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce Amary Nallo.

Do kolejnej rundy Carabao Cup zameldowali się Manchester City oraz Arsenal. Jednak drużyny miały swoje odmienne odczucia po środowych spotkaniach. Podopieczni Pepa Guardioli męczyli się w starciu ze Swansea City, ale ostatecznie wygrali 2:1. Kanonierzy natomiast odnieśli pewne zwycięstwo nad groźnym Brighton & Hove Albion.

Komplet środowych wyników w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej

Arsenal – Brighton 2:0

Liverpool – Crystal Palace 0:3

Swansea – Manchester City 1:3

Wolves – Chelsea 3:4

Newcastle – Tottenham 2:0