Szczęsny oceniony przez Flicka. Niemiec powiedział to otwarcie

FC Barcelona bez większego kłopotu pokonała w czwartek Valencię (5:0) w 1/4 finału Pucharu Króla i awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Rywalizację podsumował Hansi Flick.

Hansi Flick po spotkaniu Valencia – FC Barcelona

FC Barcelona drugi raz w tym roku nie dała żadnych szans Valencia. W styczniu w La Liga ekipa Hansiego Flicka robiła graczy Nietoperzy różnicą sześciu goli (7:1). Z kolei w czwartkowy wieczór nawet jednego trafienia nie zanotowali rywale Blaugrany (5:0). Po zakończeniu meczu na jego temat głos zabrał Hansi Flick, podsumowując występ swojej drużyny i chwaląc Wojciecha Szczęsnego.

– To dla nas bardzo ważne, że awansowaliśmy do półfinału Pucharu Króla. Jestem bardzo zadowolony z naszej gry. Zaczęliśmy bardzo dobrze i stworzyliśmy wiele sytuacji – przekonywał trener Barcy cytowany przez Markę.

– Właśnie taki styl gry chcemy oglądać. Wymagam od drużyny dynamicznej postawy i stwarzania sytuacji strzeleckich. Jesteśmy młodą drużyną i jednocześnie jesteśmy bardzo głodni zwycięstw – dodał Flick.

– Zespół dąży do strzelania większej liczby bramek – to część naszego stylu gry i naszego rozumienia piłki nożnej. To jest nasza droga. Czasami muszę prosić zawodników, aby zachowali większy spokój i kontrolowali sytuację w ostatnich minutach meczów – rzekł Niemiec.

Flick pozwolił sobie także na kilka słów komentarza na temat Wojciecha Szczęsnego. Niemiec jest zachwycony Polakiem. – Szczęsny jest w drużynie, aby nie pozwolić rywalom na zdobycie bramki. Daje nam spokój ducha i pewność siebie. Doskonały zawodnik. Dzisiaj nie skapitulował, a to jest bardzo ważne – zaznaczył trener Barcy.