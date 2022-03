Southampton – Man City: Święci upokorzeni u siebie

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchester City

Manchester City rozbił Southampton FC 4:1 i zameldował się w 1/2 finału Pucharu Anglii.

Southampton FC nie miał żadnych szans w rywalizacji z Manchester City w 1/4 finału FA Cup

Do przerwy Świętym udało się remisować

W drugiej odsłonie, gospodarze nie mieli już jednak nic do powiedzenia

Koncert City w drugiej połowie

Przewaga piłkarzy Manchester City nie podlegała żadnej dyskusji, choć pierwsza połowa zakończyła się niespodziewanym remisem. Co prawda już w 12. minucie do siatki trafił Raheem Sterling, ale tuż przed przerwą swojaka zaliczył Aymeric Laporte, który próbował wybić piłkę do jednym z dośrodkowań rywali.

Obywatele od początku drugiej połowy również zaciekle atakowali, ale gracze Southampton FC długo się bronili. Drugą bramkę zdobyli dopiero w 62. minucie. Gola z rzutu karnego strzelił Kevin De Bruyne. Później bramki sypały się już jak z rękawa. W 75. minucie, po zamieszaniu w polu karnym, do bramki trafił Phil Foden, zaś trzy minut później wynik meczu ustalił Ryiad Mahrez. City zatem zameldowali się w 1/2 finału FA Cup.