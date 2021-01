Puchar Anglii: skromna wygrana Wilków

Bez sensacji obeszło się w pierwszym spotkaniu 1/16 finału Pucharu Anglii. W jedynym piątkowym meczu Wolverhampton Wanderers skromnie 1:0 pokonał na wyjeździe grający na co dzień w szóstej klasie rozgrywkowej zespół Chorley.

Decydująca o losach rywalizacji bramka padła już w 12. minucie pojedynku. Bramkę na wagę awansu Wilków do kolejnej rundy fantastycznym uderzeniem z dystansu zdobył Vitinha.

Wygrana podopiecznym Nuno Santo nie przyszła jednak łatwo. Goście choć dominowali jeżeli chodzi o posiadanie piłki to dopuszczali także rywali do sytuacji strzeleckich. Ostatecznie jednak piłka ani razu nie znalazła drogi do bramki Wolverhampton.

W kolejnej rundzie Wolverhampton zmierzy się ze zwycięzcą pary Southampton – Arsenal.