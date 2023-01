fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Arsenal to mecz w ramach czwartej rundy Pucharu Anglii, który elektryzuje nie tylko kibiców piłki na Wyspach Brytyjskich. Zmierzą się ze sobą dwie najlepsze aktualnie drużyny w Premier League. The Citizens to aktualnie mistrzowie Anglii. Kanonierzy to natomiast aktualny lider rozgrywek. Zapoznaj się z informacjami na temat przewidywanych składów na mecz Man City – Arsenal.

Niezwykle ciekawie zapowiada się hit FA Cup

Szlagier z udziałem Man City i Arsenalu zacznie się o 21:00

Arbitrem spotkania będzie Paul Tierney

Puchar Anglii: hit w walce o awans do 1/8 finału

Man City – Arsenal to bez wątpienia mecz, który spokojnie mógłby być finałem krajowego pucharu. Los jednak chciał, aby obie drużyny rywalizowały ze sobą o awans do 1/8 finału FA Cup.

Podopieczni Josepa Guardioli przystąpią do starcia po dwóch z rzędu zwycięstwach kolejno nad Tottenhamem Hotspur (4:2) i Wolverhmapton (3:0). Arsenal natomiast zaliczył trzy wygrane z rzędu, pokonując ostatnio Man Utd (3:2).

W szeregach gospodarzy spodziewać można się Erlinga Haalanda i Kevina De Bruyne w wyjściowym składzie. Polskich kibiców elektryzował ostatnio transfer Jakuba Kiwiora do teamu z Emirates Stadium. Reprezentant Polski raczej nie zacznie starcia z mistrzami Anglii w wyjściowym składzie.

Przewidywane składy na mecz Man City – Arsenal

Man City: Ortega – Walker, Dias, Akanji, Ake, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Haaland, Alvarez

Arsenal: Turner – White, Saliba, Gabriel, Zinczenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Nketiah.

Manchester City Arsenal 1.80 4.20 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 stycznia 2023 10:18 .

