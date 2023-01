Manchester City – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (27.01.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź. City rywalizuje z Arsenalem o tytuł mistrza Anglii, jednak tym razem przyjdzie im się zmierzyć w czwartej rundzie Pucharu Anglii. Pojedynek dwóch gigantów jest zdecydowanie największym hitem tej serii gier. Początek meczu o godzinie 21:00.

Etihad Stadium FA Cup Manchester City Arsenal 1.80 4.10 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2023 21:01 .

Manchester City – Arsenal, typy i przewidywania

Arsenal rozgrywa znakomity sezon. Pewnie przewodzi w tabeli Premier League, a w miniony weekend ograł Manchester United. Mimo to bukmacherzy faworyta upatrują w zespole City i my również pójdziemy tym krokiem. Drużyna Pepa Guardioli ma atut własnego boiska i notuje serię pięciu wygranych z rzędu w starciach z Arsenalem. Kanonierzy, którzy skupiają się przede wszystkim na rozgrywkach ligowych wierząc w pierwszy tytuł mistrzowski od 2004 roku mogą nie przystąpić do piątkowego hitu z odpowiednim nastawieniem. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru City.

Superbet 1,75 Zwycięstwo Manchesteru City Odwiedź Superbet

Manchester City – Arsenal, sytuacja kadrowa

Pep Guardiola jest w bardzo komfortowej sytuacji przed pojedynkiem z Arsenalem. Obecnie nie ma oficjalnie potwierdzonych żadnych kontuzji w drużynie z Manchesteru. Media przewidują, że w ofensywie zobaczymy Mahreza i Alvareza, natomiast Haaland rozpocznie mecz pucharowy na ławce rezerwowych. Arsenal z kolei nadal musi radzić sobie bez kontuzjowanego Gabriela Jesusa. Elneny natomiast nabawił się drobnego urazu i jego występ jest wątpliwy. Według prasy od pierwszej minuty możemy spodziewać się w drużynie Artety Kiwiora i Trossarda, czyli dwóch nowych nabytków Kanonierów.

Manchester City – Arsenal, ostatnie wyniki

Arsenal przystąpi do tego spotkania po zwycięstwie w Premier League nad Manchesterem United, które umocniło ich w fotelu lidera angielskiej ekstraklasy. Kanonierzy na inaugurację roku 2023 zremisowali z Newcastle, a od tego czasu notują serię trzech wygranych z rzędu (Oxford Utd, Tottenham, Manchester Utd).

Manchester City w miniony weekend ograł Wolverhampton, a wcześniej podopieczni Pepa Guardioli uporali się z Tottenhamem. Pewne zwycięstwa przyszły jednak po dwóch wpadkach z Manchesterem United w rozgrywkach ligowych oraz z Southampton, co poskutkowało odpadnięciem z Pucharu Ligi Angielskiej. W nowym roku City mają na swoim koncie cztery wygrane i dwie porażki.

Manchester City – Arsenal, historia

To będzie pierwszy mecz obu zespołów w tym sezonie, z uwagi na to, że spotkanie 12. kolejki Premier League odbędzie się dopiero w 15 lutego. Manchester City ma znakomitą passę w rywalizacji z Arsenalem notując serię aż pięciu zwycięstw z rzędu, z czego w aż trzech spotkaniach The Citizens zachowali czyste konto. Kanonierzy na wygraną czekają od 2020 roku i zwycięstwa w półfinale Pucharu Anglii (2:0).

Manchester City – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta w piątkowym spotkaniu upatrują w zespole Manchesteru City, a kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,80. Znacznie wyższe typy zostały przewidziane na wygraną Arsenalu i oscylują wokół 4,15. Przy okazji tego pojedynku serdecznie zachęcamy do skorzystania z promocji Superbet i odebrania bonusu powitalnego z kodem GOAL.

Manchester City – Arsenal, przewidywane składy

Manchester City: Ortega, Walker, Akanji, Stones, Gomez, Silva, Rodri, Foden, Mahrez, Alvarez, Grealish.

Arsenal: Turner, Tomiyasu, Saliba, Kiwior, Tierney, Odegaard, Partey, Zinchenko, Trossard, Nketiah, Rowe.

Manchester City – Arsenal, kto awansuje

Kto awansuje do kolejnej rundy Pucharu Anglii? Manchester City 0% Arsenal 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Arsenal

Manchester City – Arsenal, transmisja meczu

Piątkowy hit czwartej rundy Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem City i Arsenalem będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Ten pojedynek możecie również obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł miesięcznie. Ale rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, możecie zaoszczędzić 60 zł płacąc jedynie 354 zł zamiast 414 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.