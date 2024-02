Fantastyczny występ Haalanda! 5 bramek w 58 minut [WIDEO]

Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland strzelił 5 bramek w 58 minut

Manchester City grał na wyjeździe z Luton w ramach Pucharu Anglii

Norweg ma w tym sezonie już 27 goli

Erling Haaland był nie do zatrzymania, 5 goli w 58 minut

Manchester City we wtorek wieczorem udał się na wyjazdowe spotkanie z Luton w ramach 1/8 finału Pucharu Anglii. Spotkanie dwóch ekip Premier League miało jednego głównego aktora, którym był Erling Haaland. Norweg błyszczał na boisku, a do tego był zabójczo skuteczny. Napastnik The Citiziens popisał się pięcioma trafieniami w niecałą godzinę.

Worek z bramkami norweski piłkarz otworzył już w 3 minucie meczu. Haaland wykorzystał podanie Kevina De Bruyne i z bliskiej odległości oddał strzał na bramkę rywala. Prowadzenie podwyższył już 15 minut później, gdy w akcji sam na sam pokonał Tima Krula. Hat-trick na koncie Norwega pojawił się w 40. minucie, gdy po raz trzeci zdobył bramkę w tym spotkaniu.

✅ Dwa celne strzały Manchesteru City

✅ Dwa gole Erlinga Haalanda! ⚽️⚽️

✅ Dwie asysty Kevina De Bruyne! 🅰️🅰️



Zobaczcie te dwie akcje w meczu z Luton Town! 👇 #EFLpl pic.twitter.com/T2gWItFzuc — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 27, 2024

Kolejne gole padły już w drugiej części meczu. Najpierw futbolówkę do siatki skierował w 55 minucie gry. Trzy minuty później mógł cieszyć się z piątego trafienia przeciwko Luton, gdy mocnym strzałem nie dał szans na udaną interwencję bezradnemu golkiperowi gospodarzy.