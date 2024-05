Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Jonny Evans w samych superlatywach o Eriku ten Hagu

Manchester United w najlepszy możliwy sposób zakończył dla siebie kompletnie nieudany sezon. „Czerwone Diabły” bowiem odniosły zwycięstwo nad Manchesterem City w finale Pucharu Anglii (2:1). Po spotkaniu piłkarze z Old Trafford nie uniknęli pytań dotyczących przyszłości Erika ten Haga w klubie.

Jednym z zawodników wywołanym do tablicy był Jonny Evans. Doświadczony stoper w rozmowie ze „Stretty News” w samych superlatywach wypowiedział się o szkoleniowcu Manchesteru United. 36-letni zawodnik dodał również, że liczy na pozostanie Holendra na Old Trafford.

– Mam nadzieję, że zostanie. Był wobec mnie wspaniały w tym sezonie. Sprowadził mnie, zaufał mi i często wystawiał do gry. Mam do powiedzenia o nim tylko dobre rzeczy. Myślę, że w ostatnim miesiącu pokazał niezwykłą techniczną elastyczność. Ustawił zespół tak, abyśmy mogli kontrować. To styl, którego nie lubi, ale w ostatnim miesiącu tak graliśmy i to przełożyło się na lepsze występy – powiedział Jonny Evans cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Menadżer był wobec mnie wspaniały. Mogę mu tylko podziękować za to. Mam z nim dobre relacje i mam nadzieję, że zostanie. Wróciłem do Manchesteru United latem i zaufał mi. Więcej nie możesz oczekiwać od menadżera. Rozegrałem w tym sezonie 30 spotkań. Jestem bardzo zadowolony – dodał doświadczony zawodnik.

Sprawdź także: Erik ten Hag stracił panowanie nad sobą. “Jeśli mnie nie chcą, pójdę wygrywać gdzie indziej”