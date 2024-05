FA Cup dla Manchesteru United! Młodzież poprowadziła do triumfu [WIDEO]

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United wygrywa FA Cup!

W sobotnie popołudnie odbyło się spotkanie finałowe FA Cup. A w nim Manchester United mierzył się z Manchesterem City. Podopieczni Erika ten Haga mogli triumfem w tym pucharzem zamazać plamę z całego sezonu. Natomiast „The Citizens” chcieli do tegorocznego dorobku dorzucić zwycięstwo w najstarszych klubowych rozgrywkach.

Kibice zgromadzeni na Wembley w 30. minucie obejrzeli pierwsze trafienie. Akcja bramkowa rozpoczęła się od Diogo Dalot, który posłał długą piłkę do Alejandro Garnacho. Utalentowany Argentyńczyk został uprzedzony przez Josko Gvardiola. Jednak Chorwat nie porozumiał się ze Stefanem Ortegą. Niemiecki golkiper wyszedł z bramki, przez co został przelobowany przez swojego kolegę z zespołu. Do futbolówki dopadł osamotniony skrzydłowy Manchesteru United, który otworzył wynik spotkania.

CO ZA BŁĄD DEFENSYWY MANCHESTERU CITY! 🤯😱



Co tutaj się wydarzyło?!



Alejandro Garnacho wykorzystał nieporozumienie Josko Gvardiola oraz Stefana Ortegi i wyprowadził Manchester United na prowadzenie w finale FA Cup! ⚽️ pic.twitter.com/7gW0JY8Ydt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2024

Kilka minut później eksplozja radości znów miała miejsce w sektorze fanów Manchesteru United. Tym razem dzięki trafieniu Kobbiego Mainoo. Młody Anglik otrzymał znakomite podanie od Bruno Fernandesa i pokonał bezradnego bramkarza rywali.

🔥𝐒𝐂𝐄𝐍𝐘 𝐍𝐀 𝐖𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐘! 🔥



Ależ to pograli piłkarze Manchesteru United! 🎮 Strzelcem gola Kobbie Mainoo! 😍



Czerwone Diabły prowadzą już 2:0! 🔴 Włączcie Eleven Sports 1! pic.twitter.com/lxa4no5Cy4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2024

W końcówce Manchester City strzelił kontaktowego gola. Autorstwem trafienia był Jeremy Doku, jednak w tej sytuacji kompletnie nie popisał się Andre Onana, który przepuścił futbolówkę po krótkim słupku.

Finalnie był to jeden błysk podopiecznych Pepa Guardioli. Ostatecznie trofeum powędrowało do gabloty Manchesteru United.

Manchester United – Manchester City 2:1

Garnacho (30’), Mainoo (38’) – Doku (87’)