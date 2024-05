Fantastyczne minuty Manchesteru United! Mistrzowie Anglii na deskach [WIDEO]

Manchester United w 30. minucie objął prowadzenie w finale FA Cup. Alejandro Garnacho wykorzystał fatalny błąd defensywy Manchesteru City i wpakował futbolówkę do pustej bramki. Chwilę później "Czerwone Diabły" podwyższyły rezultat na 2:0.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho oraz Marcus Rashford

Manchester United prowadzi w finale FA Cup

Na sobotnie popołudnie zostało zaplanowane finałowe spotkanie FA Cup pomiędzy Manchesterem City a Manchesterem United. Dla zespołu Pepa Guardiola ten mecz to okazja do zdobycia drugiego trofeum w tym sezonie. Przed paroma dniami udało im się zapewnić tytuł mistrza Anglii. „Czerwone Diabły” natomiast z przytupem chciałyby zakończyć nieudaną dla nich kampanię.

Spotkanie na Wembley rozpoczęło się tak, jak wszyscy tego oczekiwali. Manchester City od pierwszej minuty zaznaczył swoją wyższą, dominując nad rywalem. Aczkolwiek w pierwszych minutach podopieczni Pepa Guardiola nie zmusili Andre Onanę do wykazania swoich umiejętności między słupkami.

Niespodziewanie w 30. minucie meczu na prowadzenie wyszedł Manchester United. Diogo Dalot posłał długiego podania do Alejandro Garnacho. Argentyńczyk został uprzedzony przez Josko Gvardiola, który nie porozumiał się ze Stefanem Ortegą. Niemiecki golkiper wyszedł z bramki, przez co został przelobowany przez swojego kolegę z zespołu. Osamotniony skrzydłowy „Czerwonych Diabłów” ostatecznie wpakował futbolówkę do pustej bramki.

CO ZA BŁĄD DEFENSYWY MANCHESTERU CITY! 🤯😱



Co tutaj się wydarzyło?!



Alejandro Garnacho wykorzystał nieporozumienie Josko Gvardiola oraz Stefana Ortegi i wyprowadził Manchester United na prowadzenie w finale FA Cup! ⚽️ pic.twitter.com/7gW0JY8Ydt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 25, 2024

Kilka minut później eksplozja radości znów miała miejsce w sektorze fanów Manchesteru United. Tym razem dzięki trafieniu Kobbiego Mainoo. Akcję rozpoczął Bruno Fernandes, który posłał znakomite długie podania do Alejandro Garnacho. Argentyńczyk odnalazł Portugalczyka w polu karnym. Kapitan z pierwszej piłki odegrał do młodszego kolegi, który pokonał Stefano Ortegę.