Erik ten Hag przed życiowymi zmianami? Man Utd już zdecydował

Man Utd według doniesień The Guardian podjął już decyzję w sprawie Erika ten Haga. Holender ma zostać zwolniony z klubu z Old Trafford po finale Pucharu Anglii z Man City.

Źródło: The Guardian

Źródło: The Guardian

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Media: Erik ten Hag straci pracę po meczu Man City – Man Utd

Man Utd ma za sobą nieudany sezon ligowy. Drużyna z Old Trafford nie wywalczyła awansu do europejskich pucharów. Jednocześnie media od dłuższego czasu spekulują na temat przyszłości Erika ten Haga. The Guardian przekazał, że decyzja w sprawie przyszłości 54-latka została już podjęta i sobotnie spotkanie będzie dla niego ostatnim w roli menedżera Czerwonych Diabłów.

Holenderski trener trafił do angielskiej ekipy dwa lata temu. W poprzednim sezonie Man Utd dowodzony przez ten Haga wygrał Puchar Ligi Angielskiej i zajął miejsce w pierwszej trójce Premier League. Tymczasem w ostatniej kampanii Czerwone Diabły zajęły ósme miejsce, co jest najgorszym wynikiem klubu od 1990 roku. Man Utd szanse na awans do europejskich pucharów ma z kolei tylko w przypadku ewentualnego zwycięstwa w Pucharze Anglii.

Kilku kandydatów na nowego menedżera Czerwonych Diabłów

Jeśli doniesienia na temat przyszłości Holendra okażą się faktem, klub stanie przed wyzwaniem znalezienia nowego menedżera. W gronie ewentualnych następców ten Haga wymieniani są: Thomas Tuchel, Mauricio Pochettini, Kieran McKenna, Graham Potter czy Thomas Frank.

Holenderski trener na dzisiaj ma ważną umowę z angielskim klubem do końca czerwca 2025 roku. Ten Hag prowadził jak dotąd Man Utd w 113 spotkaniach, notując średni bilans punktowy na poziomie 1,91.

Czytaj więcej: Man City uprzedzi Real Madryt? Gotowy wyłożyć 120 milionów euro