Erik ten Hag: Kiedy piłkarze są zdrowi, to możemy grać dobry futbol

W sobotnie popołudnie odbyło się finałowe spotkanie w Pucharze Anglii. Na Wembley zmierzyły się ze sobą Manchesteru City oraz Manchesteru United. Niespodziewanie po triumf finalnie sięgnęły „Czerwone Diabły”, które zwyciężyły 2:1. Bramki w tym starciu zdobywali Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo oraz Jeremy Doku.

Po spotkaniu Erik ten Hag udzielił wywiadu „BBC Sport”. Szkoleniowiec Manchesteru United był bardzo zadowolony z końcowego triumfu swoich podopiecznych. Holenderski szkoleniowiec również zaznaczył, że plany zespołu w tym sezonie pokrzyżowały liczne kontuzje.

– Słowa uznania należą się drużynie. Zagraliśmy zgodnie z naszą tożsamością. Bardzo solidny występ. Widzicie, jak potrafimy grać, kiedy mamy dostępnych zawodników. Niektórzy nie byli w formie meczowej, ale występ był bardzo dobry. Powtarzam to mediom cały rok. Kiedy piłkarze są zdrowi, to możemy grać dobry futbol. Bardzo dobry występ przeciwko najlepszej drużynie na świecie – powiedział Erik ten Hag cytowany przez serwis „DevilPage”.

– Kiedy grasz z lokalnym rywalem, to jest to oczywiście ważniejsze. Ale nam nie chodziło o to. Chcieliśmy coś udowodnić po wielu niepowodzeniach. Zespół pokazał niezłomność i jestem z nich bardzo dumny – zaznaczył.

– Nie mieliśmy zawodników. Widzieliśmy to samo. Nie zawsze graliśmy dobrą piłkę, zdecydowanie nie, ale musieliśmy przez cały czas chodzić na kompromisy. Nie można było grać piłki, którą chcieliśmy. Może 3-4 razy w ciągu dwóch lat miałem pełny skład dostępny. Nawet dziś brakowało nam ważnych zawodników takich jak Harry Maguire, Luke Shaw i Casemiro – podkreślił Holender.

