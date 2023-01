fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Man City zmierzy się w piątkowy wieczór z Arsenalem w meczu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału Pucharu Anglii. Tymczasem na temat Mikela Artety kilka zdań wyraził Josep Guardiola. Opiekun mistrzów Premier League przekonywał, że nie miał decydującego wpływu na bardzo dobry w tym sezonie warsztat trenerski menedżera ekipy z Emirates Stadium.

Arcyciekawie zapowiada się piątkowe starcie Pucharu Anglii z udziałem Man City i Arsenalu

Mecz na Etihad Stadium upłynie pod znakiem konfrontacji Josepa Guardioli z Mikelem Artetą

Opiekun The Citizens nie szczędził pochlebnych słów w kierunku menedżera Kanonierów

Guardiola zdecydowanie o zaangażowaniu w sukcesy Artety

Man City przystępuje do starcia 1/16 finału Pucharu Anglii z Arsenalem w roli faworyta. W każdym razie Kanonierzy mają na nadzieję na to, że uda im się zdobyć Etihad Stadium. Tymczasem ciekawej wypowiedzi na temat menedżera The Gunners udzielił Josep Guardiola.

– To, co widzę w Arsenalu, to zasługa Mikela i jego ludzi. Chciałbym powiedzieć: “Tak, robią to, czego go nauczyłem”, ale nie jest tak – mówił opiekun Man City cytowany przez Goal.com.

– Byłem w Arsenalu tylko jeden dzień, gdy pozwoleni Barcelonie trenować z tą ekipą, zanim wygrała finał Ligi Mistrzów z Manchesterem United (3:1) w 2011 roku. To jedyny raz, kiedy byłem w centrum treningowym Arsenalu – kontynuował Guardiola.

– Tak, skrzydłowi Arsenalu grają wyżej niż pomocnicy, podobnie jak skrzydłowi Man City. W każdym razie cała metodologia, cały proces, charakter, mentalność, stałe fragmenty, miliard innych aspektów, to wszystko jest zasługą sztabu szkoleniowego tej ekipy – zaznaczył menedżer mistrzów Premier League.

– Jestem pewny, że gdybym opuścił Man City wcześniej, Arteta byłby tutaj i byłby najlepszy. Przedłużyłem jednak kontrakt, a on nie czekał. Wybrał inne rozwiązanie i dobrze – powiedział Guardiola.

