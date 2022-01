fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal FC niespodziewanie zakończył swój udział w Pucharze Anglii. Kanonierzy w spotkaniu 1/32 finału ulegli na wyjeździe 0:1 Nottngham Forrest. Po zakończeniu spotkania kilka zdań komentarza wyraził menedżer The Gunners.

Arsenal nie wywiązał się z roli faworyta w konfrontacji z Nottngham Forres

Podopieczni Mikela Artety byli stroną dominującą, ale niezwykle nieskuteczną

Opiekun Kanonierów przyznał wprost, że jego piłkarze nie zaprezentowali odpowiedniego poziomu

Arteta negatywnie ocenił zespół po starciu z Nottingham

Arsenal FC przystępował do potyczki na City Ground w roli zdecydowanego faworyta. Mimo wszystko Kanonierzy z placu gry schodzili na tarczy. Rozczarowania taki obrotem zdarzeń nie krył opiekun londyńczyków.

– Przeciwnicy wygrali, bo zdobyli bramkę, a my nie. Nie zagraliśmy wystarczająco dobrze i musimy za to przeprosić. Nie chcę szukać wymówek i oczekuję od zespołu lepszej gry – mówił Mikel Arteta cytowany przez BBC Sport.

– Jeśli nie grasz dobrze, to przegrywasz. Nie zaprezentowaliśmy dzisiaj poziomu, który jest niezbędny do zwycięstwa. To kłopot zespołu – dodał Hiszpan.

Nottingham Forrest dzięki niedzielnej wiktorii znalazł się w 1/16 finału krajowego pucharu. Obrońca trofeum jest Leicester City, które w minionym roku w finale pokonał Chelsea 1:0.

Arsenal okazję do rehabilitacji będzie miał już w środku tygodnia. Kanonierzy zmierzą się w ramach Carabo Cup z Liverpoolem.

