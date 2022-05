Jaka wojna? Na Krymie udają, że jej nie ma

Twitter/Pressfocus Na zdjęciu: Kluby na Krymie

Zaledwie 130 kilometrów od bombardowanego Chersonia rozgrywane są mecze piłkarskie. Kluby na Krymie grają jak gdyby nigdy nic o mistrzostwo ligi. Rosjanie, którzy de facto nimi zarządzają, tłumaczą, że nie ma potrzeby przerywać rozgrywek. Według nich żadnej wojny na Ukrainie przecież nie ma.

TSK Symferopol jeszcze w 2013 roku występował w lidze ukraińskiej, a w swojej kadrze miał niemal samych lokalnych zawodników. Teraz, niespełna dekadę później, klubem o tej samej nazwie zarządzają Rosjanie. Tuż przed atakiem na Ukrainę na profilu internetowym pojawiło się zdjęcie z czołgiem i życzeniami dla rosyjskich żołnierzy. Podobnie gesty płynęły zresztą z pozostałych klubów tamtejszych rozgrywek. Choć Krym leży w sąsiedztwie Chersonia i innych miast, na które spadają rosyjskie bomby, o przerwaniu ligi piłkarskiej nie było mowy. Według rosyjskiej propagandy żadnej wojny w sąsiedztwie przecież nie ma.

Nie mogą dołączyć do Rosji

Rosjanie nie próżnowali i już kilka miesięcy po bandyckiej aneksji Krymu w 2014 roku próbowali włączyć tamtejsze kluby do swoich rozgrywek. Po proteście ukraińskiego Związku Piłki Nożnej UEFA zabroniła jednak tamtejszym drużynom występów w lidze rosyjskiej. Ostatecznie zdecydowano się na kompromisowe rozwiązanie, które Ukraińców w żadnym wypadku nie satysfakcjonowało.

Od 2015 roku istnieje Krymska Unia Piłkarska. Tamtejsze kluby nie dołączyły co prawda do ligi rosyjskiej, ale są na dobrą sprawę kontrolowane i zarządzane przez Rosjan. Wieloletnie ukraińskie tradycje piłkarskie na tym półwyspie zostały przerwane, a na gruzach zamkniętych klubów okupanci utworzyli nowe, często o takiej samej lub lekko zmienionej nazwie. By było komiczniej, rozgrywki są poza strukturami UEFA. Oznacza to, że kluby nie mogą uczestniczyć w europejskich pucharach. Zabronione są też transfery zagranicznych zawodników. Obecnie, według statystyk, ponad 80 procent piłkarzy pochodzi z Rosji. Pozostali to Ukraińcy i reprezentanci innych republik postradzieckich. Nie są oni jednak zawodowcami.

Paul Stafford visited Crimean Premier League team TSK Simferopol, a club cut off from the world of competitive football.



Crimea’s last Ultras: https://t.co/oRJ3Kq8dA9 pic.twitter.com/ZjrpL1Vm8r — Tifo Football (@TifoFootball_) February 19, 2019

Kibice byli podzieleni

Gdy Rosjanie weszli na Krym i zajęli tamtejsze kluby, wielu kibiców było podzielonych. Doskonałym tego przykładem była Tawrija Symferopol. Ukraińscy fani nigdy nie zaakceptowali aneksji Krymu. Ci prorosyjscy z radością zaczęli wspierać nowy twór o nazwie TSK-Tawrija, który jest zarządzany przez okupanta. Obecnie klub ten występuje w 8-zespołowej lidze krymskiej.

Tawrija Symferopol zmuszona była z kolei do opuszczenia swojego miasta i samego Krymu. Działacze i zawodnicy ewakuowali się do Chersonia, ale z powodu braku stadionu i środków finansowych dalsza działalność była w zasadzie niemożliwa. Ostatecznie, od 2016 roku, drużyna występowała w ukraińskiej lidze amatorskiej. Przełom nastąpił dopiero kilka lat później. W 2021 roku, po fuzji z Tawrija Nowotrojićke, klub o nazwie Tawrija Symferopol, zaczął występować w drugiej lidze ukraińskiej. Ambitne plany działaczy przed kilkoma miesiącami zatrzymała jednak wojna. Nie wiadomo, co będzie dalej, bo wspomniany Chersoń został doszczętnie zniszczony.

The Current State of the Crimean Premier League https://t.co/kyysMfapDu pic.twitter.com/UmgoLW4DYT — Bill Davis (@HayIn2) March 23, 2016

W 2017 roku Władimir Putin utworzył “most” łączący Krym z Federacją Rosyjską. Mowa o drogim i nowoczesnym lotnisku, które zastąpiło stary, pamiętający sowieckie czasy terminal. Jednak jedyne samoloty lądujące w Symferopolu przylatują z Rosji. Jedynie garstka krajów, takich jak Korea Północna czy Syria, oficjalnie uznaje bowiem aneksję Krymu. Działalność zagranicznych firm na półwyspie jest zabroniona. Uderza to także w tamtejszy futbol. Krymska infrastruktura piłkarska pozostaje w opłakanym stanie. Poziom ligi jest na zastraszająco niskim poziomie, a na trybuny przychodzi garstka kibiców.

– To już nie jest to samo, co kiedyś. Gdy idziesz na stadion dostrzegasz puste krzesełka i odczuwasz smutek – powiedział w rozmowie z angielskim Guardianem jeden z kibiców z Krymu. Wywiadu udzielał anonimowo, bo rosyjska służba bezpieczeństwa, FBS, monitoruje fanów zarówno w Internecie, jak i na samych stadionach. – Jeśli na trybunach pojawiają się jakieś akcenty ukraińskie, to taka osoba od razu jest zgarniana przez odpowiednie służby – dodał kibic.

Rosja jednak zignoruje UEFA?

Po tym jak w 2016 roku Kosowo i Gibraltar otrzymały pełny status członka UEFA, Krym jest ostatnią federacją o specjalnym statusie z ograniczonymi prawami. I nie zanosi się na to, by sytuacja ta mogła ulec zmianie. Społeczność międzynarodowa nie zamierza bowiem uznać przyłączenia półwyspu do Federacji Rosyjskiej.

Домашний матч "ТСК-Таврии" против "Океана" будет судить Михаил Вериковскийhttps://t.co/OzIzTjKrZa pic.twitter.com/8l3KHngNwS — ФК ТСК (@fctsk) May 2, 2022

W kuluarach pojawiają się jednak informacje, że wojna na Ukrainie może w kwestii Krymu wiele zmienić. Zarówno FIFA, jak i UEFA zawiesiły Rosyjski Związek Piłki Nożnej, wykluczając reprezentację z mistrzostw świata, a tamtejsze kluby z europejskich pucharów. Rosjanie zastanawiają się więc czy wobec tego nie wykonać ruchu, który został zablokowany w 2014 roku, czyli włączyć krymskich klubów do swojego systemu ligowego. Wychodzą bowiem z założenia, że UEFA i tak nałożyła już na nich maksymalne sankcje. Co więcej mogłaby zrobić?

Tak naprawdę wszystko zależeć może tu od woli samych Rosjan. Kluby na Krymie są półamatorskie w opłakanym stanie. Chcąc włączyć je do rosyjskiego systemu należałoby wpompować w nie wiele pieniędzy. Pozostaje też pytanie, co UEFA i FIFA zrobiłyby po zakończeniu wojny na Ukrainie. W przypadku likwidacji Krymskiej Unii Piłkarskiej powrót do dawnego porządku mógłby okazać się niemożliwy.

