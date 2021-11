Pressfocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane od dłuższego czasu łączony jest z Manchester United. Zdaniem Marki Francuz chętnie podjąłby pracę na Old Trafford, ale zdecydowanie sprzeciwia się temu jego żona, Veronique.

Zinedine Zidane jest od dłuższego czasu wymarzonym trenerem dla działaczy MU

Na Old Trafford biegają jego byli podopieczni Cristiano Ronaldo i Raphael Varane

Do Manchesteru nie chce się jednak przeprowadzić jego żona, Veronique

Zidane ma gen zwycięzcy

Zinedine Zidane w maju zrezygnował z posady trenera Realu Madryt, po tym jak z Królewskimi w sezonie 2020/2021 nie zdobył żadnego trofeum. Od tego czasu Francuz łączony był przede wszystkim z Juventusem, Paris Saint-Germain oraz reprezentacją Francji. Ostatecznie w stolicy Piemontu zdecydowano się zatrudnić Massimiliano Allegriego, zaś ekipach wicemistrzów Francji i mistrzów świata nie doszło do zmiany szkoleniowca.

Od połowy września jednak, gdy w wielkim kryzysie znalazł się Manchester United (aż sześć porażek w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach), to właśnie nazwisko Zidane`a najczęściej pojawiało się w kontekście zastąpienia Ole Gunnara Solskjaera. Francuz to dla władz Czerwonych Diabłów idealny kandydat – w ciągu pięciu lat pracy w Madrycie, wywalczył z Królewskimi aż 11 trofeów, w tym 3 Puchary Ligi Mistrzów. ZZ ma gen zwycięzcy, tak bardzo pożądany obecnie na Old Trafford.

Zizou vs. żona

Sam Zidane, podobno chętnie podjąłby się misji wyciągnięcia z kryzysu 20-krotnych mistrzów Anglii. W Manchesterze spotkałby się z Cristiano Ronaldo i Raphaelem Varanem, a więc byłymi podopiecznymi z Realu. Nie jest zresztą tajemnicą, że obaj gorąco namawiają byłego przełożonego do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Zizou z chęcią popracowałby również z Paulem Pogbą, którego bezskutecznie próbował ściągnąć na Santiago Bernabeu.

Zdaniem “Marki” na drodze stoi jednak twarde veto jego żony, Veronique, która ani myśli przenosić się do zimnego i brzydkiego Manchesteru. Sama też oczekuje, że Zidane w najbliższym czasie nie podejmie żadnej pracy i więcej czasu poświęci rodzinie.

