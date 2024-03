Phil Foden rozegrał znakomite derby Manchesteru mając duży wpływ na zwycięstwo City. Ale to nie pierwszy imponujący występ Anglika w tym sezonie. 23-latek może pochwalić się znakomitymi liczbami.

IMAGO / Mike Egerton Na zdjęciu: Phil Foden

Foden rozgrywa znakomity sezon

Anglik jest kluczową postacią w Man City

Na swoim koncie ma już 18 goli i 10 asyst

Foden błyszczy pod wodzą Guardioli

Phil Foden dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w derbach Manchesteru i pomógł City pokonać rywala zza miedzy 3:1. Tym samym Obywatele nadal trzymają krótki dystans do liderującego w tabeli Premier League Liverpoolu tracąc do The Reds tylko jeden punkt.

23-Anglik rozgrywa znakomity sezon. W tym sezonie Premier League zdobył już jedenaście goli. Na swoim koncie ma także siedem asyst. Średnio zdobywa bramkę co 202 minuty.

Jeśli spojrzymy na statystyki Fodena ze wszystkich rozgrywek łącznie to wyglądają one jeszcze bardziej imponująco: 18 goli i dziesięć asyst. Anglik jest jednym z bardziej wyróżniających się zawodników Manchesteru City.

