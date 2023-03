Chelsea w rewanżu z Borussią Dortmund będzie musiała postarać się o odrobienie strat. The Blues przegrali na wyjeździe, jednak w meczu na Stamford Bridge będą mogli liczyć na dodatkową pomoc. Media przekazały dobre informacje na temat sytuacji kontuzjowanych zawodników.

Pressfocus Na zdjęciu: Reece James

Chelsea przegrała z Borussią w Dortmundzie 0:1

We wtorek The Blues zmierzą się z nią w rewanżu na Stamford Bridge

W kadrze mogą znaleźć się N’Golo Kante i Reece James

Kontuzjowani zawodnicy Chelsea wracają do zdrowia

W Dortmundzie Chelsea miała więcej z gry, jednak to Borussia wygrała 1:0, dzięki czemu jest bliższa awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Kibice The Blues wierzą jednak, że straty uda się odrobić. Klub z Londynu w ostatniej kolejce Premier League wreszcie się przełamał i wygrał 1:0 z Leeds.

Reece James and N’Golo Kanté both in full training… ✅ pic.twitter.com/5njSLSuhbM — LDN (@LDNFootbalI) March 6, 2023

Zgodnie z relacjami mediów, w ostatniej sesji treningowej przed meczem z Borussią Dortmund w zajęciach uczestniczyli N’Golo Kante i Reece James. Dziennikarze L’Equipe są przekonani, że Francuz znajdzie się w kadrze na najbliższe spotkanie w Lidze Mistrzów.

Graham Potter może również uwzględnić w kadrze Reece Jamesa, którego zabrakło w starciu z Leeds. Stan zdrowia Anglika uległ poprawie, a on sam wierzy, że będzie mógł pomóc kolegom w starciu z BVB. Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek 7 marca o godzinie 21:00.

