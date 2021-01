Z dużej chmury mały deszcz, nieudany rewanż Manchesteru

Rozczarowani mogą być kibice, którzy obejrzeli mecz między Arsenalem, a Manchesterem United. Widzieliśmy dużo strzałów, ale od hitu Premier League oczekuje się czegoś więcej. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 0:0.

Hitem 21. kolejki Premier League było starcie na Emirates Stadium, gdzie Arsenal podejmował Manchester United. Czerwone Diabły chciały zrewanżować się za porażkę 0:1 odniesioną w listopadzie na Old Trafford. Zadanie to wcale nie należało do łatwych, ponieważ Kanonierzy prezentują ostatnio zwyżkową formę i zamierzali ją potwierdzić.

Wyrównana batalia

W pierwszych kilkunastu minutach przeważali zawodnicy Arsenalu, którzy utrzymywali się dłużej przy piłce oraz oddawali strzały na bramkę rywali. Nie były one jednak na tyle jakościowe, aby zaskoczyć Davida de Geę. W dalszej części meczu coraz lepiej radzili sobie goście, którzy od 37. minuty musieli sobie radzić bez Scotta McTominay’a. Mającego problemu żołądkowe Szkota zastąpił Anthony Martial.Czerwone Diabły przejęły inicjatywę i zaczęły budować przewagę. Kreowały sytuacje strzeleckie, ale na tablicy wskazującej wynik meczu wciąż było 0:0.

Nieudokumentowana przewaga

Mikel Arteta na drugie 45 minut postanowił wpuścić Williana, który zmienił swojego rodaka – Gabriela Martinelliego. Brazylijczyk był aktywny, jak cały Arsenal. Kanonierzy ponownie rozpoczęli dobrze i mieli widoczną przewagę. Oddawali strzały, ale wciąż nie potrafili trafić do siatki. Niezłą okazję zmarnował między innymi Alexandre Lacazette, który próbował pokonać bramkarza z rzutu wolnego. Manchester prezentował się znacznie poniżej oczekiwań. Można było odnieść wrażenie, że jest zadowolony z bezbramkowego remisu i nie zamierza tego zmieniać. Na boisku niewiele się działo i ostatecznie hit 21. kolejki Premier League rozczarował. Arsenal zremisował z Manchesterem United 0:0.

W kolejce numer 22, która rozpocznie się już w najbliższy wtorek, Arsenal zmierzy się na wyjeździe z Wolverhampton. Z kolei Manchester podejmie na własnym stadionie Southampton.