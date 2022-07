Źródło: The Guardian

Yaya Toure ponownie trafił na Wyspy Brytyjskie. Iworyjczyk, który zakończył piłkarską karierę w 2020 roku, związał się z Tottenhamem i będzie odpowiadał za szkolenie jednej z grup wiekowych w klubowej akademii.

Yaya Toure odwiesił buty na kołku w 2020 roku. Jego ostatnim klubem w piłkarskiej karierze było chińskie QD Huanghai

Od tego czasu Iworyjczyk skupiał się na doskonaleniu warsztatu trenerskiego. W swoim dorobku ma pracę w roli asystenta w Olympiku Donieck i Achmacie Grozny

Teraz 39-latek wrócił do Premier League. Podpisał umowę z Tottenhamem i będzie odpowiadał za szkolenie w jednej z grup wiekowych

Nowa rola Toure, czas na pracę z młodzieżą

Yaya Toure to niezwykle doświadczony zawodnik, który w swoim dorobku ma występy między innymi w FC Barcelonie i Manchesterze City. Na poziomie Premier League rozegrał łącznie 230 spotkań i trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii. Teraz jego bogata przeszłość może okazać się bezcenna w pracy z młodzieżą.

W 2020 roku Iworyjczyk zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery. Zainteresował się wówczas pracą w roli trenera, a zaledwie kilka miesięcy później otrzymał angaż w Olimpiku Donieck. Przez pewien okres pracował również jako asystent trenera w Achmacie Grozny. Z rosyjskim klubem Toure rozstał się pod koniec 2021 roku, a o jego dalszych planach zrobiło się bardzo cicho.

Przez ponad pół roku media nie informowały o nowej pracy 39-latka, lecz zmieniło się to we wtorek. Według informacji “The Guardian”, po opuszczeniu Rosji Iworyjczyk ponownie przeniósł się do Anglii, gdzie nieoficjalnie współpracował z Tottenhamem. Jego staż miał ułatwić otrzymanie potrzebnych licencji i dyplomów, dzięki którym mógłby poszerzać swoje kompetencje.

Utytułowany pomocnik nie miał większych problemów z zaliczeniem obowiązkowych kursów, w związku z czym Koguty zaoferowały mu oficjalną pracę w klubowej akademii. Toure przystał na warunki umowy i będzie odpowiadał za szkolenie jednej z grup wiekowych.

