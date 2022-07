fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

FC Barcelona chce sprzedać Frenkiego de Jonga, lecz ten nie nastawia się na wyprowadzkę. Holender nie zamierza przenosić się do Manchesteru United, a jedynym klubem, do którego mógłby odejść, jest Chelsea. Tutaj natomiast pojawiają się kolejne komplikacje.

FC Barcelona chce rozstać się z Frenkiem de Jongiem. Pieniądze z jego sprzedaży zostałyby przeznaczone na transfer Bernardo Silvy z Manchesteru City

Holendrem interesuje się Manchester United. De Jong nie chce przenosić się na Old Trafford i wyraża chęć pozostania w Barcelonie, nawet kosztem obniżenia dotychczasowych zarobków

Środkowy pomocnik wyraża zgodę na transfer do Chelsea. Problem stanowi fakt, że londyńczycy oferują “Dumie Katalonii” mniejsze pieniądze, niż “Czerwone Diabły”

Napięta sytuacja de Jonga

FC Barcelona jasno komunikuje, że chce zakończyć współpracę z Frenkiem de Jongiem. Środkowy pomocnik o jego profilu nie pełniłby w taktyce Xaviego istotnej roli, zatem możliwość zarobienia sporych pieniędzy na jego sprzedaży wydaje się dla władz klubu bardzo korzystna.

Problem stanowi wola 25-latka, który niespecjalnie chce wyprowadzać się z Hiszpanii. Największe zainteresowanie jego usługami wykazuje Manchester United, który jest gotów spełnić finansowe wymagania “Dumy Katalonii”. Sam zawodnik, choć docenia menedżera Erika ten Haga, wyklucza możliwość gry na Old Trafford.

Desperacja de Jonga doprowadziła do sytuacji, w której jest on gotów na obniżenie dotychczasowych zarobków, byleby tylko zostać w FC Barcelonie. Dla klubu to korzystna opcja, choć priorytetem wciąż pozostaje sprzedaż. Wówczas zespół najprawdopodobniej wzmocniłby Bernardo Silva, czyli kluczowy gracz i jeden z bohaterów mistrzowskiego sezonu Manchesteru City.

Reprezentant Holandii stwierdził, że mógłby opuścić ekipę ze stolicy Katalonii, jeśli tylko jego nowym pracodawcą zostanie Chelsea. Faktem jest, że w ostatnich dniach pojawiło się zainteresowanie ze strony The Blues, jednak nie mogą oni zaoferować Barcelonie takich pieniędzy, jak Manchester United. Jeżeli londyńczycy nie podwyższą swojej oferty, wszystko wskazuje na to, że de Jong w dalszym ciągu będzie reprezentował barwy Blaugrany.

