Declan Rice zasilił Arsenal latem za 116 milionów euro

Defensywny pomocnik z marszu stał się ważnym ogniwem Kanonierów

W meczu z Tottenhamem doznał urazu pleców

Declan Rice kontuzjowany. Arteta drży o gwiazdę Arsenalu

Declan Rice to nowy nabytek Arsenalu, który na Emirates Stadium przeniósł się z West Hamu za 116 milionów euro. Defensywny pomocnik od razu wskoczył do pierwszej drużyny i dobrymi występami potwierdził swoją wartość.

Niestety w spotkaniu z Tottenhamem Anglik musiał przedwcześnie opuścić boisko. Mikel Arteta powiedział na konferencji prasowej, że Rice poprosił o zmianę z powodu bólu pleców. Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest to kontuzja.

– Odczuwał pewien dyskomfort w plecach i w pierwszej połowie mówił nam, że nie czuje się komfortowo. Kiedy oceniliśmy go w przerwie, nie mógł kontynuować gry, więc musieliśmy go zmienić. Czy będzie pauzował długoterminowo? Mam nadzieję, że nie, ale musimy go ocenić. To dziwne, że taki zawodnik jak on prosi o odejście, ponieważ nie czuł się nieswojo – skomentował trener Arsenalu.

