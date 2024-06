PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jonny Evans

Jonny Evans otrzymał ofertę nowego kontraktu

Jonny Evans przed sezonem 2023/2024 dość niespodziewanie dołączył do Manchesteru United. Dla 36-letniego stopera był to wielki powrót na Old Trafford, ponieważ jest wychowankiem drużyny Czerwonych Diabłów. Umowa środkowego obrońcy z angielskim klubem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i wydawało się, że nie zostanie przedłużona. W tym momencie wiele wskazuje na to, iż strony ostatecznie będą kontynuowały współpracę.

Jak poinformował bowiem Tyrone Marshall z brytyjskiego dziennika “Manchester Evening News”, Manchester United złożył już Jonny’emu Evansowi ofertę nowego kontraktu, która zakłada pozostanie 104-krotnego reprezentanta Irlandii Północnej w zespole Czerwonych Diabłów na kolejną kampanię. Były zawodnik Leicester City oraz West Bromwich Albion nie planuje zakończenia kariery, dlatego najprawdopodobniej zaakceptuje propozycję, która została mu przedstawiona.

Jonny Evans na przestrzeni minionego sezonu rozegrał aż 30 meczów, a na boisku spędził łącznie 1600 minut. Weteran był zatem bardzo ważnym piłkarzem w ekipie Erika ten Haga, szczególnie że wielu stoperów zmagało się z kontuzjami. Doświadczony defensor najpewniej zostanie więc na Old Trafford, choć nie wiadomo, czy szkoleniowcem Manchesteru United w następnej kampanii nadal będzie 54-letni Holender, którego przyszłość nie jest pewna.