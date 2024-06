Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz zamieni się klubami z Westonem McKenniem?

Juventus w ostatnim czasie pożegnał się z Massimiliano Allegrim, którego miejsce na ławce trenerskiej Starej Damy zajmie Thiago Motta. Włoski szkoleniowiec będzie budował drużynę Bianconerich po swojemu i bez wątpienia dokona wielu zmian w składzie Juve. Jak podaje Daniele Longo, Juventus jest poważnie zainteresowany pomocnikiem Aston Villi – Douglasem Luizem – za którego podobno przygotowuje już ofertę.

Który klub lepiej wyszedłby na tej wymianie? Juventus 0% Aston Villa 0% Obie strony byłyby zadowolone 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Juventus

Aston Villa

Obie strony byłyby zadowolone

Według wyżej wspomnianego dziennikarza, włodarze Starej Damy są skłonni zaproponować za Brazylijczyka około 30 milionów euro i w ramach tej transakcji oddać do angielskiego klubu Westona McKenniego. Dla 51-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych byłby to powrót do Premier League, ponieważ w drugiej części sezonu 2022/2023 miał on okazję występować w Leeds United.

Nie wiadomo, jak na taką ofertę zapatrują się władze Lwów – strony wkrótce powinny rozpocząć oficjalne rozmowy. Douglas Luiz ma za sobą bardzo dobrą kampanię, którą zakończył z następującym bilansem – 53 spotkania, 10 goli i 10 asyst. Trzynastokrotny reprezentant Canarinhos jest wyceniany na aż 70 milionów euro.

Umowa brazylijskiego pomocnika z Aston Villą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co w nadchodzących negocjacjach może działać na korzyść Juventusu. Przypomnijmy, że Lwy wywalczyły awans do Ligi Mistrzów.