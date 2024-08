West Ham United poluje na bocznego obrońcę Newcastle

PA Images / Alam Na zdjęciu: Kieran Trippier

Młoty wkraczają do gry o Kierana Trippiera

West Ham United intensywnie pracuje nad wzmocnieniem swojego składu. Jak donosi portal “The Telegraph”, klub z Londynu ma na oku jednego z zawodników Newcastle United. Chodzi o 33-letniego Kierana Trippiera. Zawodnik Srok jest prawym defensorem z inklinacjami ofensywnymi. Poprzedni sezon w Premier League zakończył z 10 asystami i jednym trafieniem w 28 potyczkach.

Jego doświadczenie i umiejętności sprawiają, że jest atrakcyjną opcją dla wielu klubów, ale to właśnie West Ham United wydaje się najbardziej zdeterminowany, by go pozyskać. Trippier dołączył do klubu z St. James’ Park w styczniu 2022 roku, przychodząc z Atletico Madryt za 14 milionów euro. W trakcie letnich przygotowań zespołu do nadchodzącego sezonu, nie zagrał w żadnym meczu sparingowym.

Reprezentant Anglii, który wystąpił w sześciu meczach na Euro 2024, jest również łączony z klubami z Arabii Saudyjskiej. Umowa 33-letniego defensora z Newcastle obowiązuje do 2025 roku, więc The Magpies nie chcą stracić zawodnika latem przyszłego roku za darmo. West Ham obecnie stara się wzmocnić linię obrony, a na celowniku znalazł się Mats Hummels.