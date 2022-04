Źródło: The Athletic

Harry Maguire

W 31. kolejce Premier League, Manchester United przegrał z Everton FC 0:1 i wypadł poza strefę europejskich pucharów. Po raz kolejny słaby mecz rozegrał Harry Maguire. Były obrońca Czerwonych Diabłów, Nemanja Vidić zaapelował do władz United, aby dały Anglikowi trochę odpocząć od krytyki.

Po strzale Anthony Gordona piłka odbiła się od Harry Maguire i wpadła do bramki

To już kolejny błąd kapitana MU w sezonie 2021/2022

Była gwiazda United, Nemanja Vidić uważa, że angielski defensor nie powinien grać we wszystkich meczach United

Maguire znów zawiódł

29-latek po raz kolejnym był jednym z antybohaterów spotkania Manchester United. W rywalizacji z Everton FC grał niepewnie, podawał niedokładnie, źle się ustawiał. W dodatku, w 27. minucie to od niego odbiła się piłka po strzale Anthony Gordona, kompletnie myląc Davida de Geę. Krytyka ze strony ekspertów i kibiców jest coraz większa, ale Ralf Rangnick w dalszym ciągu systematycznie stawia na Harry Maguire.

Zdaniem zasłużonego obrońcy Czerwonych Diabłów, Nemanja Vidicia to jednak złe podejście ze strony sztabu szkoleniowego. Zdaniem Serba, który z MU pięć razy był mistrzem Anglii, a także raz triumfował w Lidze Mistrzów, 42-krotny reprezentant Synów Albionu na jakiś czas powinien odpocząć od presji. Vidić wie co mówi, bo nim stał się jednym z najlepszych defensorów w historii klubu z Old Trafford, też początkowo był niemiłosiernie krytykowany.

Vidić ma pomysł na uratowanie Maguire

– Każdy piłkarz w swojej karierze ma problemy z formą – powiedział Vidić w rozmowie z The Athletic. – Jasnym jest, że podobnie jest w tym sezonie z Maguire. Myślę, że aby zmienić ten stan rzeczy, można zrobić kilka rzeczy. Najważniejszą z nich jest to, żeby taki zawodnik, nie występował w każdym meczu, gdy próbujesz odnaleźć formę i zdobyć pewność siebie.

– Trener mógłby stawiać na Maguire w łatwiejszych meczach, choć wiem, że w Premier League zbyt wielu takich nie ma. Poza tym, stopniowo wprowadzać go do gry w trudniejszych pojedynkach. Gracz musi bowiem znów czuć się silny na boisku, a nie jak teraz, gdy nic nie idzie po jego myśli. Trudno jest bowiem dobrze grać, gdy jesteś pod tak wielką presją, gdyż ludzie ciągle czekają tylko na twój błąd – dodał.

