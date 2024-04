Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Odejście Juergena Kloppa i jego sztabu z Liverpoolu FC będzie miało swoje konsekwencje

Otworzył się w tej sprawie Virgil van Dijk

Słowa Holendra niepokoją fanów The Reds. Ich kapitan ma bowiem zaledwie rok pozostałego kontraktu

“Byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy odnieśli sukces”

Juergen Klopp opuści Liverpool FC wraz z końcem bieżącego sezonu. Już teraz jedno wiemy na pewno – ta decyzja będzie miała wielkie reperkusje dla klubu. Ostatecznie to Niemiec wraz ze swoim sztabem sprawił, że po wielu latach The Reds ponownie zaliczają się do elitarnych zespołów.

Nie pierwszy raz głos na ten temat zabrał Virgil van Dijk. Już wcześniej reprezentant Holandii przyznawał, że to fatalne wieści, teraz otworzył się jeszcze bardziej.

– Dzień, w którym Klopp odejdzie, będzie straszny. Jestem bardzo emocjonalną osobą, nie lubię pożegnań. Bycie kapitanem sprawi, że to będzie dla mnie przerażające, bo pewnie będę musiał coś powiedzieć. Wizja tego dnia mnie niepokoi. Byłoby znacznie łatwiej, gdybyśmy odnieśli sukces. Na tym się teraz skupiamy. Ale później zmierzymy się nie tylko z odejściem szefa, ale i całego sztabu. Dojdzie do wielu zmian – powiedział kapitan Liverpoolu FC.

Te słowa niepokoją fanów, tym bardziej, że piłkarzowi pozostał zaledwie rok kontraktu na Anfield Road. Media sugerują, że odejście Kloppa sprawi, że najlepsi zawodnicy – z Holendrem i Mohamedem Salahem na czele – mogą zechcieć poszukać nowych wyzwań.

Van Dijk rozegrał w tym sezonie 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i dwie asysty.

