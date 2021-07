We wtorek Liverpool zmierzy się w sparingowym spotkaniu z Herthą Berlin. Na murawie po raz pierwszy od wielu miesięcy może pojawić się Virgil van Dijk. Możliwy występ reprezentanta Holandii zapowiedział menedżer The Reds Juergen Klopp.

Obrońca Liverpoolu Virgil van Dijk jest coraz bliżej powrotu do gry po poważnej kontuzji kolana

Jest szansa na to, że holenderski obrońca wystąpi we wtorkowym sparingowym spotkaniu Liverpoolu z Herthą Berlin

Juergen Klopp przyznał również, że bliski powrotu do gry jest inny obrońca zespołu Joe Gomez

Van Dijk może zagrać w sparingu z Herthą

Van Dijka ostatni raz na murawie mieliśmy okazję obserwować w październiku ubiegłego roku. Wówczas środkowy obrońca nabawił się poważnej kontuzji kolana podczas derbowego spotkania z Evertonem. Holender nie zdążył się wykurować na niedawne mistrzostwa Europy, ale wznowił już treningi z zespołem i niewykluczone, że we wtorek zaliczy kilkuminutowy występ.

– Mam nadzieję, ale nie jestem pewien, czy będzie możliwość, aby Virgil zagrał kilka minut. Wygląda naprawdę dobrze na treningach i może uda nam się go wprowadzić do gry, ale muszę jeszcze odbyć jeszcze kilka ważnych rozmów. On wygląda na gotowego, więc zobaczymy – powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Gomez także blisko powrotu

Coraz bliżej powrotu do gry jest również inny środkowy obrońca Liverpoolu Joe Gomez. 24-letni reprezentant Anglii również wraca do zdrowia po kontuzji kolana, której doznał podczas zgrupowania drużyny narodowej.

– Joey jest bardzo blisko. Nie ma między nimi wyścigu, mieli różne kontuzje, ale na pewno jest bardzo blisko powrotu. Jeżeli Virgil będzie mógł zagrać, to Joey prawdopodobnie wystąpi w kolejny meczu. Zobaczymy. Na treningach obaj wyglądają naprawdę dobrze – dodał niemiecki szkoleniowiec.

– Nie chodzi o to, że potrzebują teraz pięciu meczów przed sezonem, aby być gotowym na jego początek. Sezon jest długi i przygotowujemy ich po tych bardzo poważnych kontuzjach na resztę ich kariery, a nie na pierwszy mecz sezonu – powiedział Klopp.

