Sebastian Walukiewicz zimą tego roku mógł trafić do Liverpoolu. Na przeszkodzie w przenosinach do ówczesnego mistrza Anglii stanęły jednak względy finansowe.

Sebastian Walukiewicz jakiś czas temu był obserwowany przez czołowe kluby z Premier League

Największe zainteresowanie Polakiem wyrażał Liverpool

Problemem w transferze do drużyny Juergena Kloppa były wygórowane oczekiwania finansowe Cagliari

Walukiewicz odbuduje swoją pozycję w Serie A?

Zimą 2019 roku Cagliari zapłaciło za Sebastiana Walukiewcza cztery miliony euro. Polak pozostał jednak w Pogoni Szczecin na półroczne wypożyczenie. Na Półwysep Apeniński przeniósł się dopiero latem. Po pewnym czasie otrzymał szansę pokazania swoich umiejętności i wykorzystał ją świetnie. Stał się podstawowym zawodnikiem ekipy z Sardynii, a miejsce w wyjściowym składzie utrzymał także w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021.

Walukiewicz systematycznie czynił postępy, rozegrał także trzy mecze w seniorskiej reprezentacji Polski i stał się kandydatem do udziału w Euro 2020. Jego poczynania śledziły czołowe kluby w Europie. Calciomercato informuje, że w tym gronie znaleźli się: Chelsea, Manchester United oraz Liverpool. To właśnie The Reds byli najbardziej zdeterminowani do pozyskania Polaka.

Liverpool w minionej kampanii borykał się z ogromnymi kłopotami kadrowymi w defensywie. W ich rozwiązaniu miał pomóc Walukiewicz. Polski defensor zyskał uznanie w oczach Juergena Kloppa. 21-latek przedłużył jednak kontrakt z Cagliari, co skomplikowało przenosiny do Premier League. Ponadto pracodawca Walukiewicza miał spore oczekiwania finansowe i z przenosiny na Anfield nic nie wyszło.

Wiosną 2021 roku Walukiewicz stracił miejsce w wyjściowym składzie. Nie odzyskał go do tej pory. Polak chce grać regularnie, więc niewykluczone, że zmieni barwy klubowe. Zainteresowane nim wyrażało Torino, ale temat przenosin do Turynu wyraźnie ucichł.

