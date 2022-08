PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Były trener reprezentacji Holandii i Ajaksu Amsterdam, Marco van Basten zaatakował zarząd Manchesteru United za zaplanowanie tak wymagającej przedsezonowej trasy i uważa, że ​​poważnie przeszkodziło to Erikowi ten Hag podczas przygotowań zespołu do nowego sezonu.

Manchester United przygotowywał się do nowego sezonu w Tajlandii i Australii

Takie decyzje władz Czerwonych Diabłów skrytykował Marco van Basten

Wcześniej na takie obozy przygotowawcze narzekali Van Gaal i Mourinho

Walcząc o kibiców i pieniądze Manchester United marnuje okres przygotowawczy

Czerwone Diabły fatalnie rozpoczęły nowy sezon Premier League, przegrywając dwa pierwsze mecze kampanii z Brighton i Brentford, przez co po raz pierwszy od trzydziestu lat znaleźli się na dnie ligowej tabeli.

United stracili cztery bramki w ciągu pierwszych 35 minut ostatniego starcia z Brentford, podczas gdy Ten Hag jest pierwszym menedżerem od czasu Johna Chapmana w 1921 roku, który przegrał pierwsze dwa mecze w klubie z Old Trafford.

Istnieje wiele czynników, które wpłynęły na słaby start United, od kontuzji po brak nowych transferów. Jednak legenda holenderskiej piłki Marco Van Basten uważa, że ​​​​największym wkład miała w to przedsezonowa podróż dookoła świata. – Dziwne jest to, ze co roku odbywają podróż po całym świecie przygotowując się do nowego sezonu. To zabija grupę. Jest śmieszne i idiotyczne. Powinni tego zaprzestać, bo wymagające podróże zabiją zawodników pod względem fizycznym. Robią wszystko, co mogą, aby tylko trochę więcej zarobić – powiedział van Basten.

United spędzili dwa i pół tygodnia podróżując po Tajlandii i Australii podczas przedsezonowej trasy, w czasie której prezentowali się imponująco w swoich czterech meczach, w szczególności pokonując Liverpool 4:0. Jednak zarówno Christian Eriksen, jak i Lisandro Martinez, którzy podpisali kontrakty na około tydzień przed końcem tournee i nie byli w stanie dołączyć do swoich nowych kolegów z zespołu, dopóki nie wrócili z Australii.

Następnie już tydzień później udali się do Norwegii, aby zagrać z Atletico Madryt, a już następnego dnia gościli Rayo Vallecano na Old Trafford w meczach towarzyskich jeden po drugim.

Już kilka lat temu takie działania władz Manchesteru United krytykował ówczesny menedżer Louis van Gaal. – Przygotowując się sezonu musimy przebyć niewyobrażalne odległości, aby spełnić działania klubu pod kątem komercyjnym. Długie loty i zmiany stref czasowych nie wpływają dobrze na przygotowanie – mówił Holender. – Wiem, ze klub taki, jak Manchester United musi tak działać, ale nie jest to zbyt dobre dla przygotowań – twierdził z kolei Jose Mourinho.

Zobacz również: Ronaldo z dwoma opcjami na zmianę klubu