fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wciąż ma szanse na zmianę barw klubowych jeszcze tego lata, twierdzi AS. Reprezentant Portugalii liczy, że będzie mu dane trafić do drużyny, która będzie występować w europejskich pucharach.

Wciąż możliwa jest zmiana klubu przez Cristiano Ronaldo

AS przekazał nowe informacje dotyczące Portugalczyka

Na finiszu okna transferowego 37-latek łączony jest z BVB i Sportingiem Lizbona

Ronaldo następcą Haalanda?

Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 37-latek niechętnie jednak podchodzi do koncepcji związanej z kontynuowaniem kariery w ekipie z Old Trafford, chcąc móc rywalizować z najlepszymi zespołami w Europie w Lidze Mistrzów.

Man Utd nie wywalczył w poprzedniej kampanii miejsca premiowanego grą w elitarnych rozgrywkach. Ponadto fatalnie zaczął nowy sezon, przegrywając kolejno z Brighton Howe & Albion (1:2) oraz z Brentford (0:4).

AS sugeruj natomiast, że Ronaldo ma dwie możliwości na zmianę klubu. Pierwszą opcją ma być Borussia Dortmund. Między stronami miał już mieć miejsce kontakt. Ponadto realny scenariusz wciąż zakłada, że Portugalczyk wróci do ojczyzny i zasili szeregi Sportingu Lizbona. Chociaż kłopotem mogą być ogromne zarobki Ronaldo.

Ciekawe jest to, że Man Utd wcześniej nie chciał brać pod uwagę rozstania z reprezentantem Portugalii. Ostatnio wydaje się jednak, że władze angielskiego klubu miękną i wydają się coraz bardziej otwarte na scenariusz związany z rozstaniem piłkarza.

Jak na razie Ronaldo w trakcie dwóch przygód z Man Utd zaliczył w tej ekipie łącznie 332 spotkania, strzelając w nich ponad 140 goli.

