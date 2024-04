Erik Ten Hag musi spełnić ważny warunek. Inaczej może stracić miliony

Jeśli Erik Ten Hag będzie trenował Manchester United w sezonie 2024/25, to musi awansować do Ligi Mistrzów, by uniknąć obniżenia pensji. Holender dostał ultimatum od władz klubu - poinformowało ESPN.

Liga Mistrzów jeszcze możliwa dla United?

Wciąż nieznana jest przyszłość Erika Ten Haga w Manchesterze United. Wiele źródeł z Wysp Brytyjskich donosi od dłuższego czasu, że szkoleniowiec pożegna się z klubem po tym sezonie. Możliwy jest jednak scenariusz, w którym Holender zostanie na ławce trenerskich Czerwonych Diabłów (np. w przypadku zdobycia Pucharu Anglii). Wiele zależy również od tego, kto mógłby zostać potencjalnym następcą Ten Haga na Old Trafford.

Od obecnego szkoleniowca władze klubu wymagają awansu do Ligi Mistrzów. Choć jest to jeszcze możliwe, to strata punktowa do miejsca gwarantującego grę w Champions League jest bardzo duża i wynosi 16 punktów. Gdyby Ten Hag został w United, ale nie udałoby mu się awansować do prestiżowych rozgrywek, jego pensja miałaby zostać zmniejszona o 25%

Miliony wchodzą w grę

Obecnie Holender inkasuje 9 milionów funtów za sezon, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających szkoleniowców w Premier League. Gdyby jego zarobki spotkały się ze wspomnianą obniżką, na jego konto wpływałoby nieco ponad 6,5 miliona funtów. Holender z pewnością nie byłby zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, jednak władze Manchesteru United sprawiają sprawę jasno przed trenerem.

Awans do Ligi Mistrzów musiałby oznaczać niemal bezbłędną grę Czerwonych Diabłów do końca sezonu. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, zwłaszcza biorąc pod uwagę terminarz w maju. Zmierzą się oni jeszcze m.in. z Arsenalem oraz Newcastle. Ponadto rozegrają finałowy mecz Pucharu Anglii z Manchesterem City.