Tuchel broni decyzji o zmianie bramkarza

Thomas Tuchel broni swojej decyzji o zmianie bramkarz na serię rzutów karnych w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Po dogrywce na tablicy wyników widniał bezbramkowy rezultat, a seria jedenastek zakończyła się zwycięstwem Liverpoolu 11:10.

Kepa pojawił się na boisku tuż przed serią rzutów karnych

Bramkach Chelsea nie obronił żadnego strzału samemu marnując jedenastkę

Liverpool zdobył Puchar Ligi Angielskiej

Trudna decyzja Thomasa Tuchela

Kepa Arrizabalaga na placu gry pojawił się w ostatniej minucie dogrywki jako specjalista od rzutów karnych zastępując Edouarda Mendy’ego. Podobną rolę spełnił również w wygranym przez Chelsea meczu o Superpuchar Europy przeciwko Villarreal. Jednak tym razem Hiszpan nie obronił żadnego z jedenastu strzałów graczy The Reds samemu marnując jedenastkę, co dało triumf graczom z Anfield Road.

– Już wcześniej praktykowaliśmy takie rozwiązanie. Jest lepszy w tym elemencie gry, dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie – mówił po meczu Thomas Tuchel. – Czasami takie ruchy mogą obrócić się przeciwko tobie, ale zdecydowaliśmy się na to nie bez powodu.

– Nie wiadomo, co by się stało, gdyby na placu gry pozostał Edou. Ale z pewnością porażka to nie jest wina Kepy. Jeśli chcecie kogokolwiek obwiniać to obwiniajcie mnie, bo to ja podejmuje decyzję. Czasami takie decyzje popłacają, a czasami nie. Takie jest życie trenera piłkarskiego. Kepa miał dużego pecha, że spudłował swój rzut karny. Mimo wszystko nie można go obwiniać za to, co się wydarzyło – dodał menedżer The Blues.

Obie drużyny miało mnóstwo okazji, aby przesądzić o losach spotkania już w regulaminowym czasie gry. Doskonałych szans nie wykorzystali Mason Mount i Christian Poulisić. Świetną interwencją popisał się również Mendy broniąc strzał Sadio Mane.

