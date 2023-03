Wszystko wskazuje na to, że Tottenham pracuje nad zwolnieniem Antonio Conte. Okazuje się jednak, że los włoskiego szkoleniowca podzielić może również dyrektor sportowy Kogutów Fabio Paratici.

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Paratici może zostać zwolniony z Tottenhamu

Włoskie media przewidują, że dyrektor sportowy podzieli los Antonio Conte

Paratici odpowiada za sprowadzenie Włocha do północnego Londynu

Paratici i Conte opuszczą Tottenham?

Fabio Paratici dołączył do Tottenhamu latem 2021 roku po zakończeniu 11-letniego okresu w Juventusie. Kilka miesięcy do północnego Londynu ściągnął też Antonio Conte, z którym miał okazję współpracować w zespole Starej Damy.

W tym sezonie sprawy nie potoczyły się dobrze ani dla Conte ani dla Tottenhamu, a zwolnienie wydaje się nieuniknione, zwłaszcza po przemówieniu włoskiego szkoleniowca, w którym oskarżył swoich zawodników o brak zaangażowania. Trener był wściekły na swoich piłkarzy po remisie z Southampton w miniony weekend.

Jak donosi Calciomercato.com, przyszłość Paraticiego najwyraźniej splata się z Conte i on również może opuścić klub wraz z włoskim trenerem. To właśnie Paratici przekonał zarząd Tottenhamu do sprowadzenia byłego trenera Juve i Interu na ławkę trenerską Kogutów, a teraz może zapłacić za tą decyzję.

